Jimena Monteverde elaboró batidos verdes saludables y económicos con fáciles recetas que contaron con el aval nutricional de Romina Pereiro.

En el ciclo La Cocina Rebelde, la chef armó dos licuados: uno alto en proteínas; el otro, cremoso y energizante.

La nutricionista Romina Pereiro explicó beneficios de cada uno, marcó las diferencias y destacó el uso combinado de frutas, verduras y nutrientes.

Batidos verdes, saludables y económicos, de la mano de Jimena Monteverde CREDITO: Instagram/@jimemonteverde

BATIDOS VERDES Y SALUDABLES DE JIMENA MONTEVERDE

La primera propuesta fue un batido verde, alto en proteínas y antioxidantes, ideal para el consumo diario.

Los ingredientes fueron la espinaca fresca, manzana verde con cáscara, apio y pepino, además de hojas frescas de menta para mayor frescura.

El segundo batido fue más dulce y proteico. Contó con yogur griego, banana y agregados opcionales como miel o mantequilla de maní, además de algún fruto seco.