Pachu Peña volvió a hacer de las suyas, pero esta vez lejos del escenario y bien cerca de la sartén. El actor y humorista visitó el programa La cocina rebelde y, fiel a su estilo, se animó a mostrar sus habilidades culinarias… aunque el resultado no fue el que todos esperaban.

Todo arrancó cuando Jimena Monteverde lo desafió en vivo: “Vamos con el show de omelette de Pachu Peña. Mirá qué lindo lo que te armaron acá”, le dijo, mientras le acercaba un bowl y los ingredientes. Pachu, confiado, aseguró: “Yo uso huevos blancos, bien pastoriles”, pero apenas rompió el primero, la mitad de la cáscara terminó adentro del bowl. Las risas no tardaron en explotar en el estudio.

Pachu Peña visitó a Jimena Monteverde en La Cocina Rebelde (Foto: captura eltrece)

“Arrancó re bien, che”, lo chicaneó Coco Carreño, mientras Pachu no podía parar de reírse. “Yo lo dije en chiste”, se defendió, aunque el segundo huevo tampoco le salió perfecto. “Chicos, ni un huevo sabe romper”, lo retó Jimena, y él, entre risas, se excusó: “No, estoy nervioso”.

PACHU PEÑA HIZO UN PAPELÓN CON SU OMELETTE EN LA COCINA REBELDE

Mientras batía los huevos, Monteverde lo pinchó: “¿El huevo se bate tanto para el omelette?”. Pachu, sin perder la compostura, reveló sus gustos: “Lo haría, por lo que veo, hay unos cherrys, hay quesitos, jamón, queso pepato”. No faltó el orégano fresco, y hasta se animó a contar que a veces usa manteca clarificada. “Se anima a todo”, lo cargó Coco.

Con la sartén lista y el aceite caliente, Pachu intentó cumplir con el desafío. Pero el desenlace fue otro: el omelette nunca tomó forma y terminó siendo un revuelto. “Un aplauso para el revuelto”, lanzó Carreño, mientras todos celebraban el blooper.

Lejos de enojarse, Pachu Peña se rió de sí mismo y demostró que, aunque la cocina no sea lo suyo, el humor nunca le falta. Y en La cocina rebelde, el show estuvo garantizado.

