Pampito y Matías Vázquez visitaron este martes La Cocina Rebelde donde sorprendieron a Jimena Monteverde con sus anécdotas en torno al arte de hervir y hornear sus mejores platos, y en ese marco hicieron de las suyas frente a la conductora.

Pampito fue el que dio el paso al frente a la hora de cocinar y se ofreció a hacer su famosa salsa boloñesa, que aprendió a hacer cuando se vino a vivir solo a Buenos Aires. El conductor de Puro Show puso a calentar el aceite de oliva en una olla para luego echar la cebolla y el morrón picados y una pizca de ajo.

Cuando la cebolla estuvo dorada, Sebastián le agregó a la preparación la carne de res picada, que aclaró que debe ser “la especial” por ser más magra, y un chorrito de vino tinto. “No le pongo zanahoria”, señaló el invitado.

PAMPITO HIZO SU FAMOSA SALSA BOLOÑESA Y MATÍAS VÁZQUEZ LE COMPLICÓ EL EMPLATADO EN LA COCINA REBELDE

Mientras dejaba la preparación hirviendo en la olla, Pampito le fue agregando sal, pimienta, pimentón, hojas de laurel, orégano y una cucharada de azúcar. “¿Apio no le ponés?”, quiso saber Jimena Monteverde, y el columnista de Ciudad Magazine le prometió probar con ese vegetal la próxima vez.

Finalmente, llegó la hora en que el invitado agregara la salsa de tomate, aunque en este caso él prefiere utilizar “extracto de tomate” en lata porque le da más intensidad. Mientras se terminaba de cocinar la salsa, Coco Carreño puso a cocinar los fideos, a los que se les agregó un chorro de aceite cuando estaban a punto.

Pampito y Matías Vázquez se lucieron en La Cocina Rebelde (Foto: capturas eltrece)

Finalmente, Pampito colocó los fideos en la sartén para la preparación pre emplatado, pero Matías Vázquez dio la nota cubriendo el equivalente a un plato de pasta con media olla de salsa y hubo que quitarle varias cucharas para que Sebastián pudiera coloarle el queso rallado en hebras para que se gratine.

