Con un clima distendido y bien argentino, Jimena Monteverde y Coco Carreño arrancaron con todo en La cocina rebelde, el nuevo programa de eltrece, y eligieron al plato más consumido por los argentinos para dar el puntapié inicial: las milanesas de carne.

Durante el ciclo, Jimena compartió su mirada sobre un clásico que parece sencillo, pero que tiene más secretos de los que muchos imaginan. “Todo el mundo dice que hacer milanesas es una papa, pero la gracia está en hacer una buena milanesa”, lanzó, antes de revelar su tip infalible: un solo empanado, bien apretado, para evitar que el pan se infle o se despegue durante la cocción. “A mí no me gustan las milanesas con globitos”, aclaró.

Video: Ciudad Magazine

La cocinera también puso el foco en el freezer, un paso clave para quienes suelen prepararlas con anticipación. Según explicó, lo ideal es freezarlas ni bien están hechas. Si primero pasan por la heladera y luego se congelan, se genera humedad entre la carne y el pan rallado, lo que termina arruinando el empanado.

Jimena Monteverde reveló los secretos para hacer milanesas perfectas en La cocina rebelde. Crédito: eltrece

LOS TIPS CLAVE PARA QUE LA MILANESA SALGA PERFECTA

Otro punto central fue la famosa “huevada”, la mezcla de huevo batido con condimentos donde se pasan los cortes de carne. Monteverde recomendó no dejar reposar demasiado las milanesas y prestar especial atención si se utiliza perejil fresco, ya que este ingrediente puede hacer que la carne se oscurezca. “Si les ponés perejil, no las dejes de un día para el otro en la heladera”, advirtió.

Además, hizo hincapié en un aspecto fundamental que muchas veces se pasa por alto: la higiene y la contaminación cruzada. Jimena fue clara al remarcar que las milanesas deben estar siempre refrigeradas y tapadas, y que no es seguro dejarlas fuera de la heladera reposando dentro del huevo, ya que eso puede generar problemas digestivos, especialmente en los más chicos