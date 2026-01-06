Este lunes debutó La Cocina Rebelde, el nuevo ciclo culinario de Jimena Monteverde, en su debut como conductora en eltrece, y en esta ocasión tan especial la chef decidió revelar los secretos de la pavlova, el postre favorito de Mirtha Legrand.

Jimena dejó que su colega Mariana Corbetta se luzca en la preparación de esta especialidad que comenzó haciendo con 4 claras de huevos, 120 gramos de azúcar y 120 gramos de azúcar impalpable. La pastelera batió las claras con el azúcar común durante unos tres minutos hasta que el merengue adquiere un “punto colágeno”, como lo definió.

Corbetta considera que la consistencia del merengue es ideal cuando no se cae de la batidora al levantarla, momento en el cual se tamiza sobre ella el azúcar impalpable, lo más refinada posible con fécula de maíz, y se bate suavemente.

JIMENA MONTENVERDE MOSTRÓ CÓMO HACER LA PAVLOVA, EL POSTRE PREFERIDO DE MIRTHA LEGRAND

La preparación se extiende circularmente sobre una bandeja forrada con papel manteca y se deja en horno “bajo” durante unos minutos, revisando para que no quede “chiclosa” y se pegue en los dientes, mientras por fuera se vuelve crocante.

Una vez dispuesta la pavlova en la bandeja, se le agrega sobre la misma dulce de lecho o una crema de limón, como le gusta a Mirtha, y se extiende por toda su superficie. A eso se le agrega una cobertura de crema. La crema de limón se hace alternando cocciones de 1 minuto en el microondas y batiendo con cuchara.

Finalmente, se utilizan frutas fileteadas para la decoración como manzana, durazno, frutilla, frutos rojos, cerezas y todo lo que la estación lo permita. “Crocante por fuera, tierna por dentro”, fueron las palabras con las que la pastelera definió al postre.

