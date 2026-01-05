Con energía, humor y mucha complicidad, Jimena Monteverde regresa a la televisión al frente de La Cocina Rebelde, el programa gastronómico que se estrena hoy por eltrece a las 14.45.

La cocinera habló en exclusiva con Ciudad antes del debut jundo a Coco Carreño, quien se define —entre risas— como uno de los principales “rebeldes” de esta propuesta.

La cocina de Jimena Monteverde: así es el rincón más cálido y funcional de su casa. CREDITO: Instagram/@jimemonteverde

“Nos rebelamos contra las estructuras”

Cuando hablan de “cocina rebelde”, lo tienen claro: no se trata solo de recetas, sino de una forma distinta de estar en cámara.

“Nos rebelamos contra un montón de estructuras —explican—. No usamos chaqueta, charlamos mientras cocinamos, probamos, comemos. No somos tan correctos… pero tratamos de que la receta se entienda”.

El espíritu del programa es que cualquiera pueda cocinar en su casa, sin sentirse intimidado:

Foto: prensa La cocina rebelde

“La receta no tiene que ser rígida. Si falta un ingrediente, buscamos equivalencias. No te vamos a hacer ir al Barrio Chino a comprar algo imposible… bueno, tal vez algún día sí”, bromean.

Además, reconocen que en ese horario la gente necesita desconectarse, reírse y pasarla bien:

“Queremos que sea lindo de ver, que te dé hambre y que digas: ‘esta noche hago lo que cocinaron’”.

Un dream team de cocineros y especialistas

El ciclo reúne figuras muy distintas, que aportan miradas complementarias:

Coco Carreño

Mariana Corbetta (pastelería)

Paco Almeida (parrilla)

Natu Lalo (parrilla)

Rodrigo Cascón

Romina Pereiro (nutrición)

Facundo Pereyra (gastroenterólogo)

Pietro Sorba

Iwao

Luisa Albinoni (cocina de abuelas)

Habrá parrilla, cocina cotidiana, propuestas técnicas y momentos “aspiracionales”.

Coco Carreño le contestó a Maru Botana (Foto: Instagram/coco.carreno)

“Queremos cambiar un poco la cocina de todos los días, pero también mostrar esas recetas que no hacés siempre, como un pulpo o técnicas para limpiar calamar. Es lindo ver cómo lo hacen los profesionales”.

Locho Loccisano estará a cargo de los móviles, y Hernán Chiozza será la voz del programa.

Nutrición, salud y hábitos: un plus clave

La incorporación de Romina Pereiro y Facundo Pereyra suma información valiosa:

“Romi va a darnos tips de nutrición, sobre todo ahora en verano. Y Facu, como gastroenterólogo, nos va a ayudar a ‘resetearnos’ con la comida”.

La idea no es perder el disfrute, sino acompañar con información clara y accesible.

Pietro Sorba, el serio… ¿o una sorpresa?

Cuando se les pregunta quién es el más “tradicional”, señalan a Pietro Sorba, pero con un giro inesperado: “Creo que Pietro va a sorprender. Es muy divertido y un amor. Para mí se va a enganchar perfecto”.

Pietro Sorba llega a TN al frente de "Historias Ricas 2" (Foto: Instagram / pietrosorba).

En cuanto a quién es el más innovador, se ríen: “Ninguno… estamos todos quemados. Pero cuando cocinás tantos años, tenés que innovar porque sino te aburrís. Lo mismo le pasa a la gente en su casa”.

El sueño: la parrillada de Leo Messi

El programa tendrá invitados especiales, y ya tienen sus “soñados”: “Messi. Le haríamos un asado, achuras y un flan con dulce de leche”.

También mencionaron a Lionel Scaloni, Moria Casán, Juana Viale y hasta Nelson Castro, imaginándolo con un delantal y casco “listo para la trinchera” en la cocina.

Jimena Monteverde recordó su paso por el Bailando y la lapidaria devolución que le hizo Aníbal Pachano (Foto: eltrece)

Cocina real, disfrute auténtico

Para Jimena y Coco, la clave no es parecer perfectos: es mostrar la cocina tal cual ocurre.

“A veces decís lo correcto, a veces no… pero cuando la gente ve que quienes están en pantalla se divierten, algo de eso llega”.

La expectativa principal del equipo es clara: “Ojalá que el público se sienta acompañado. Nosotros disfrutamos lo que hacemos y queremos transmitir eso”.