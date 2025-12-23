Durante diciembre, hay un protagonista indiscutido en las mesas argentinas: el pan dulce. Clásico, infaltable y cargado de tradición, este año se reinventa de la mano de Jimena Monteverde, quien compartió en sus redes una receta que se volvió viral: tiramisú con pan dulce, una versión creativa y súper fácil del postre italiano, ideal para Navidad o Año Nuevo.

La propia cocinera definió esta preparación como una “vuelta de tuerca espectacular”, pensada para fusionar dos sabores que los argentinos aman. Además, es perfecta para aprovechar ese pan dulce que sobró… o para comprar uno especialmente y lucirse con un postre distinto.

Esta reversión del tiramisú clásico no requiere experiencia en pastelería, no lleva horno y se arma en pocos pasos. El resultado: un postre cremoso, fresco y con impronta festiva, que promete robarse todos los aplausos al final de la cena.

INGREDIENTES QUE VAS A NECESITAR

1 pan dulce (con o sin frutas, a elección)

1 lata de leche condensada

1 pote de queso crema

Esencia de vainilla

Capuccino en polvo

Agua caliente

Cacao en polvo, para espolvorear

PASO A PASO: CÓMO PREPARAR EL TIRAMISÚ CON PAN DULCE

Disolvé unas cucharadas de capuccino en polvo en agua caliente y reservá. En un bowl, mezclá el queso crema, la leche condensada y un chorrito de esencia de vainilla hasta lograr una crema homogénea. Cortá el pan dulce en rodajas y colocá una primera capa en una fuente. Humedecé bien el pan con el café preparado. Cubrí con una capa generosa de crema. Repetí el procedimiento hasta terminar los ingredientes. Finalizá espolvoreando abundante cacao en polvo por encima. Llevá a la heladera para que tome cuerpo antes de servir.

Esta receta no solo es una solución creativa, sino que lleva el postre navideño a otro nivel de cremosidad y sabor. Ideal para quienes buscan algo distinto sin complicarse, el tiramisú con pan dulce se perfila como uno de los hits de este fin de año.

Crédito: Instagram