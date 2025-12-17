El pan dulce es uno de los grandes protagonistas de las Fiestas y, aunque muchas veces se compra hecho, prepararlo en casa puede marcar una diferencia enorme en sabor, aroma y textura. Cuando se respetan los tiempos y las técnicas correctas, el resultado no tiene nada que envidiarle al de una buena panadería.
Esta receta sigue un método profesional, con esponja previa y un amasijo bien trabajado, clave para lograr una miga aireada, húmeda y pareja. Además, el uso de manteca al punto pomada, extracto de malta y esencias aporta ese perfume tan característico que define a un buen pan dulce. Con frutas secas equilibradas y chips de chocolate, más un glaseado simple para el final, esta versión es ideal para lucirse en la mesa navideña.
Ingredientes para un pan dulce estilo panadería
Para la esponja
- 300 g de harina 0000
- 35 g de miel
- 25 g de levadura
- 150 cc de agua
Para el amasijo
- 700 g de harina 0000
- 200 g de azúcar
- 20 g de extracto de malta
- 90 g de levadura
- 10 g de sal
- 200 g de manteca pomada
- 15 cc de agua de azahar
- Esencia de limón, c/n
- Esencia de vainilla, c/n
- 5 huevos
Para el relleno
- 150 g de nueces
- 100 g de avellanas
- 100 g de almendras
- 100 g de castañas de cajú
- 100 g de chips de chocolate
Para terminar
- 1 clara de huevo
- 250 g de azúcar impalpable
- Jugo de ½ limón o naranja
Procedimiento
- Para la esponja, formar una corona con la harina y colocar en el centro el agua, la miel y la levadura. Mezclar con la mano hasta integrar.
- Amasar ligeramente y dejar leudar durante 30 minutos, hasta que esté bien aireada.
- Colocar la esponja en la batidora y sumar la harina del amasijo junto con el azúcar y la sal. Mezclar.
- Agregar los huevos, el extracto de malta, la levadura y las esencias.
- Amasar 3 minutos a velocidad baja y luego 7 minutos a velocidad media, hasta que la masa se vea lisa y elástica.
- Incorporar la manteca pomada de a poco, batiendo a velocidad baja hasta que se integre por completo.
- Retirar la masa de la batidora, llevar a la mesada y sumar las frutas secas y los chips de chocolate, distribuyéndolos de manera pareja.
- Bollar y colocar en pirotines de 500 g.
- Dejar leudar hasta que dupliquen su volumen y llevar a horno precalentado a 150° durante 30 minutos.
- Para el glaseado, mezclar la clara con el azúcar impalpable y el jugo de limón o naranja. Una vez fríos, glasear los panes.
