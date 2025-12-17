El pan dulce es uno de los grandes protagonistas de las Fiestas y, aunque muchas veces se compra hecho, prepararlo en casa puede marcar una diferencia enorme en sabor, aroma y textura. Cuando se respetan los tiempos y las técnicas correctas, el resultado no tiene nada que envidiarle al de una buena panadería.

Esta receta sigue un método profesional, con esponja previa y un amasijo bien trabajado, clave para lograr una miga aireada, húmeda y pareja. Además, el uso de manteca al punto pomada, extracto de malta y esencias aporta ese perfume tan característico que define a un buen pan dulce. Con frutas secas equilibradas y chips de chocolate, más un glaseado simple para el final, esta versión es ideal para lucirse en la mesa navideña.

Ingredientes para un pan dulce estilo panadería

Para la esponja

300 g de harina 0000

35 g de miel

25 g de levadura

150 cc de agua

Para el amasijo

700 g de harina 0000

200 g de azúcar

20 g de extracto de malta

90 g de levadura

10 g de sal

200 g de manteca pomada

15 cc de agua de azahar

Esencia de limón , c/n

Esencia de vainilla, c/n

5 huevos

Para el relleno

150 g de nueces

100 g de avellanas

100 g de almendras

100 g de castañas de cajú

100 g de chips de chocolate

Para terminar

1 clara de huevo

250 g de azúcar impalpable

Jugo de ½ limón o naranja

Se debe tener cuidado al batir los ingredientes de este pan dulce casero. Foto: Cucinare TV

Procedimiento

Para la esponja, formar una corona con la harina y colocar en el centro el agua, la miel y la levadura. Mezclar con la mano hasta integrar. Amasar ligeramente y dejar leudar durante 30 minutos, hasta que esté bien aireada. Colocar la esponja en la batidora y sumar la harina del amasijo junto con el azúcar y la sal. Mezclar. Agregar los huevos, el extracto de malta, la levadura y las esencias. Amasar 3 minutos a velocidad baja y luego 7 minutos a velocidad media, hasta que la masa se vea lisa y elástica. Incorporar la manteca pomada de a poco, batiendo a velocidad baja hasta que se integre por completo. Retirar la masa de la batidora, llevar a la mesada y sumar las frutas secas y los chips de chocolate , distribuyéndolos de manera pareja. Bollar y colocar en pirotines de 500 g. Dejar leudar hasta que dupliquen su volumen y llevar a horno precalentado a 150° durante 30 minutos. Para el glaseado, mezclar la clara con el azúcar impalpable y el jugo de limón o naranja. Una vez fríos, glasear los panes.

Para más recetas entrá a https://www.cucinare.tv/