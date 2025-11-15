En cada mesa navideña argentina hay un clásico que nunca falta: el pan dulce. Y este año, Maru Botana volvió a compartir su versión casera, ideal para quienes buscan un sabor tradicional, esponjoso y con aroma a hogar.

La propuesta incluye ralladura de limón, un toque de agua de azahar y chocolate picado, una combinación que perfuma la cocina y anticipa la llegada de las fiestas.

Según explicó la cocinera, la clave está en no apurarse. Respetar los tiempos de fermentación es esencial para lograr una miga suave y aireada. También recomienda hornear a temperatura moderada, sin abrir el horno, para que la masa se eleve de forma pareja.

Pan dulce casero en 7 pasos: la receta de Maru Botana para preparar en casa esta Navidad | Créditos: Captura video

PAN DULCE CASERO: RECETA DE MARU BOTANA

Fermento:

50 g de levadura fresca

1 cucharada de azúcar

110 ml de leche tibia

Masa:

100 g de manteca blanda

200 g de azúcar

4 huevos

Ralladura de 1 limón

Unas gotas de agua de azahar

½ cucharada de coñac

1 cucharada de extracto de malta

220 ml de leche tibia

850 g de harina 0000

350 g de chocolate picado

Preparación

Fermento: disolver la levadura fresca con el azúcar y la leche tibia. Dejar reposar unos minutos hasta que espume.

Masa: en un bowl, batir la manteca con el azúcar y los huevos. Agregar la ralladura de limón, el agua de azahar, el coñac y el extracto de malta.

Incorporar el fermento y la leche tibia. Añadir la harina de a poco hasta formar una masa suave.

Sumar los trozos de chocolate y mezclar hasta distribuir de forma pareja.

Dividir la masa en dos moldes de 1 kilo cada uno y dejar levar hasta que duplique su volumen.

Hornear a 170 °C durante unos 45 minutos sin abrir el horno.

Pinchar con un palito para comprobar la cocción y dejar enfriar antes de desmoldar.