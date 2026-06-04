La polémica crítica que Laura Ubfal hizo sobre Felipe, el hijo menor de Flor Peña, generó un fuerte repudio. Ahora trascendió qué respondió la actriz cuando le preguntaron si piensa iniciar acciones legales contra la panelista.
“Su nene contaba que en la escuela le gusta una chica, pero que ella tenía un montón de novios. Y se reían... Ahí empieza todo, Flor. Y no te diste cuenta. Eso dicen los incels. Que las minas son todas unas p...”, había dicho en Bondi Laura Ubfal, usando como trasfondo el escalofriante asesinato de Agostina Vega (14) en Córdoba.
Tras varios cruces en la TV, Juan Etchegoyen logró hablar con Flor Peña y contó qué piensa hacer la actriz. “Sabés que se generó toda una situación con Laura Ubfal. Ustedes saben que para mí Ubfal es el monumento a la ignorancia. (…) Es una persona que para mí no está preparada para estar en los medios”, opinó el conductor de Mitre Live.
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Yo hablé con Flor Peña sobre una situación puntual, y tiene que ver con lo que pasó esta semana después de este cruce con Laura Ubfal. Le pregunté a Flor hace un rato. Espero que no se enoje porque después me dejó de contestar. Entiendo que tampoco estoy haciendo nada grave.
Pero me puse en contacto con ella para preguntarle si va a iniciar acciones legales contra Laura Ubfal después de lo que pasó (…) y Flor me respondió: ‘Juan, ¿cómo va? Tratando de bajar la espuma. Veremos con mi marido qué hacemos”. “’Veremos con mi marido qué hacemos’. O sea, Flor Peña no descarta a esta hora iniciarle acciones legales a Laura Ubfal”, redondeó el conductor.
Etchegoyen siguió leyendo: “’Dolió mucho esta embestida porque ese video fue hace un montón y justo pegarnos con lo de Agostina es tremendo’, dice Flor Peña”, cerró Juan, sobre la posibilidad de demandar a Laura Ubfal.
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