Felipe, el pequeño gran protagonista de la familia volvió a dar que hablar en una entrevista cargada de risas; cariñosamente apodado “Pipe”, con una soltura que parece heredada de Flor Peña, empezó a relatar sus “problemas” amorosos en el colegio.

“No sé si tengo novia porque, literalmente, fue novia de todo un aula”, disparó el pequeño, desatando las carcajadas de todos los presentes en el estudio.

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La actriz, entre tentada y asombrada, intentaba mediar mientras su hijo continuaba con el relato. Según Pipe, el interés amoroso en tercer grado es muy volátil: “Por un rato le gusta uno y después le gusta otro. Nosotros no entendemos nada”, explicó con una madurez cómica que se volvió viral en cuestión de segundos en redes sociales.

FLOR PEÑA Y EL MOMENTO DE LA SOLTERÍA

La charla subió de tono cuando el equipo del programa le preguntó si estaba buscando una nueva conquista. Sin dudarlo, y con un gesto muy canchero, Felipe sentenció: “Ahora estoy soltero”. El remate fue tan efectivo que incluso Mirko, quien también estaba presente en el clip, quedó como uno de los “solteros más codiciados” junto a él.

Flor Peña, siempre compinche con sus hijos, no pudo evitar mandarlo al frente sobre sus gustos. “A Pipe me parece que le gustan las más grandes, de cuarto o quinto grado”, bromeó la actriz. Ante esto, Felipe solo pudo reírse y reafirmar que, por ahora, prefiere disfrutar de su independencia escolar sin compromisos.

“La quemaste adelante de toda la gente”, le recriminó el conductor a Pipe entre risas, mientras el niño se defendía diciendo que nunca reveló el nombre de la chica en cuestión.