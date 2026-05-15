En su visita a La Mañana con Moria, Mimi Alvarado, pareja de Luciano ‘El Tirri’, aseguró este viernes que Martha, la madre de Milett Figueroa, le hizo “macumbas” a Marcelo Tinelli y hasta reveló cómo eran los supuestos rituales por información que le llegó.

“No es joda, si yo pudiese hablar… yo tengo demasiada información pero hay cosas que no le voy a decir por respeto a Marcelo y porque yo quedé en algo con él. Yo siempre le dije que no la aguantaba a Milett“, comenzó diciendo la dominicana.

La mamá de Milett Figueroa habló de Marcelo Tinelli Captura (América)

Fue entonces cuando Mimi lanzó: “La macumba se la hacía la mamá con muertos, lo del calzoncillo es mentira, por eso el declive de él desde que estuvo con ella”. A pesar de que la relación entre Marcelo Tinelli y Milett Figueroa es una historia terminada, sigue sumando capítulos polémicos.

QUÉ ENCONTRÓ MILETT FIGUEROA EN EL CELULAR DE MARCELO TINELLI CUANDO SE LO REVISÓ

En Sálvese Quien Pueda dieron detalles explosivos sobre una supuesta situación que habría ocurrido antes de la separación de Marcelo Tinelli y Milett Figueroa: “Ella le agarró el teléfono a Marcelo y se lo revisó. Eso no se hace igual.Y el que busca encuentra”, dijo Majo Martino.

"Le encontró mensajes picantes con otra mujer, mensajes subidos de tono y ella los interpretó de la manera que quiso”, sumó y luego aclararon que no sería Rossana Almeyda, la mujer con la que recientemente Tinelli blanquéo su vinculo amoroso.

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