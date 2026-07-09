Luego de que Mauro Icardi saldara su millonaria deuda de la cuota alimentaria de sus hijas a Wanda Nara, este jueves feriado se supo que el deportista emprendería viaje a Miami con la China Suárez para tomarse unas vacaciones.

La información fue revelada por los periodistas Naiara Vecchio y Gustavo Méndez y dieron a conocer cómo habría reaccionado la conductora a la noticia. “Viajan esta noche, Wanda Solange Nara está que trina”, aseguró el panelista de La Mañana con Moria.

La China Suárez y Mauro Icardi se toman vacaciones en Miami (Foto: captura de X/@gusta_mendez)

Por su parte, la panelista de Los Profesionales con Flor, explicó en X: “Si bien aún no impactó la transferencia por 20 meses de cuota alimentaria de sus hijas con #Wanda Nara, Icardi puede salir del país e invitó a Eugenia y amigos mientras define su futuro como jugador libre”.

La China Suárez y Mauro Icardi se toman vacaciones en Miami (Foto: X/@naivecchio)

El viaje llega en un momento de incertidumbre para el futbolista, quien todavía no tendría definido cuál será el próximo club de su carrera. Mientras tanto, la pareja aprovecha este descanso en uno de los lugares sede de del MUNDIAL™ y continúa mostrando que atraviesa un gran presente sentimental.

LA JAULA DE LA MODA COMPARÓ EL LOOK DE EKATERINA OJEDA CON EL DE LA CHINA SUÁREZ: EL CONTUNDENTE VEREDICTO

El escándalo que involucra a Mauro Icardi, la China Suárez y Ekaterina Ojeda sumó un nuevo capítulo. Esta vez, el debate pasó por la moda: en La Jaula de la Moda (de lunes a viernes a las 19 horas por Ciudad Magazine) compararon una reciente producción de la joven con un outfit muy similar que había usado la actriz y se preguntaron al aire: “¿Se copian?”.

En el programa mostraron ambas imágenes: las dos lucen short brillante, medias negras, botas oscuras y una campera negra oversize, en el caso de Eugenia y en el de Ekaterina un tapado de piel sintética, una combinación que rápidamente despertó comentarios en redes y en el panel.

Ekaterina Ojeda y la China Suárez coincidieron en sus looks (Foto: captura de La Jaula de la Moda)

“Esta guerra no termina más... Ekaterina copió a la China Suárez”,comentó Medina Flores y Yanina Screpante sumó:“Y con Wanda bancándola, olvídate, no termina más esta guerra, mi amor”. “No estaría mal que la copie, la puede estar homenajeando, se parecen. Creo que lo que está haciendo es una pequeña provocación. Es dar contenido”, sentenció picantísimo Fabián.

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