El nombre de Ekaterina Ojeda irrumpió con fuerza en el mundo del espectáculo luego de quedar involucrada como la supuesta tercera en discordia entre Mauro Icardi y la China Suárez en una noche de boliche en Buenos Aires.

Ahora, mientras continúa siendo noticia, la joven decidió mostrar una faceta mucho más personal. En una entrevista a la revista Caras, la joven de 25 años presentó públicamente a su madre, Tatiana Satiukova, nacida en Rusia y radicada en la Argentina desde 2001, y habló de su intimidad.

Lejos de la imagen de “la chica del escándalo”, Ojeda contó que estudió en un colegio bilingüe y, tras terminar el secundario, comenzó el CBC de Diseño Industrial. Su objetivo a futuro es especializarse en el diseño de vehículos y autopartes.

Ekaterina Ojeda y su mamá (Foto: CARAS).

“Me veo diseñando autos o autopartes”, aseguró durante la charla, donde también explicó que, mientras continúa con sus estudios, trabaja junto a su mamá en la Feria Sabores del Mundo, preparando y vendiendo platos tradicionales de la gastronomía rusa.

QUÉ DIJO EKATERINA OJEDA SOBRE MAURO ICARDI

En la misma entrevista, Ekaterina Ojeda volvió a referirse al episodio que la convirtió en una figura mediática. Según su versión, compartió un momento con Mauro Icardi en el sector VIP del boliche antes de que llegara la China Suárez.

De acuerdo a su relato, el futbolista habría mantenido una actitud de constante coqueteo durante la noche: “Nos sentamos con ellos y en la mesa de al lado estaba Icardi, en ese momento sin la China. Él se presentó y siguió todo como una charla de boliche típica, más adelante llegó ella, y mientras se besaban él me miraba de reojo y sonreía”.

Ekaterina Ojeda, China Suárez y Mauro Icardi (Fotos: captura América TV y Instagram @mauroicardi)

Ekaterina aseguró que, en un momento, él se acercó mientras preparaba un trago, la abrazó y le dijo que era “la más linda del boliche”. Luego, afirmó que intentó besarla, pero ella rechazó el avance: “Intentó darme un beso y yo le corrí la cara, me pareció desubicado”.

Según su testimonio, instantes después la China Suárez intervino y se produjo un tenso cruce que motivó que ella y su amiga decidieran retirarse del lugar: “Me dio un empujón, Mauro se reía medio perverso y ahí si nos fuimos con mi amiga”.

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