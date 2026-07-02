Uno de los nombres más influyentes del teatro argentino suma un nuevo capítulo a su extensa trayectoria. Carlos Rottemberg presentará Pasen y lean, su primer libro.

La presentación oficial se realizará el 11 de agosto en el Teatro Liceo, en un encuentro que reunirá a destacadas figuras de la cultura, el ámbito editorial y el espectáculo argentino.

La actividad será coordinada por los periodistas Any Ventura y Pablo Sirvén.

Pasen y lean, el libro de Carlos Rottemberg.

Publicado por Editorial Losada, es una obra que invita a recorrer desde adentro más de cincuenta años de historia del espectáculo nacional a través de recuerdos, experiencias y reflexiones personales.

“Pasen y lean”: un recorrido por el detrás de escena del teatro argentino

Lejos del formato tradicional de una autobiografía, Pasen y lean propone un relato íntimo sobre la construcción de una de las carreras más importantes de la industria teatral argentina.

Carlos Rottemberg y Karina Pérez Moretto (Foto: Movilpress)

Con una escritura cercana, directa y sin solemnidades, Rottemberg reconstruye el funcionamiento de un universo pocas veces narrado desde la mirada de quien lo protagonizó durante más de cinco décadas.

En sus páginas conviven anécdotas inéditas, grandes éxitos, fracasos inevitables, transformaciones de la actividad teatral y el vínculo permanente con artistas, productores y espectadores.

Cada historia refleja una forma de entender el teatro basada en la credibilidad, el trabajo constante y el compromiso con una actividad que atraviesa generaciones.

Luis Brandoni y Laura Ventura firman los prólogos del libro

La publicación cuenta con dos prólogos especialmente escritos para esta edición.

Carlos Rottemberg y varios famosos descubrieron la placa en homenaje a Luis Brandoni en el Multitabarís. (Foto: Movilpress)

Uno pertenece al actor Luis Brandoni, una de las figuras más representativas de la escena nacional, mientras que el otro lleva la firma de la periodista y escritora Laura Ventura, reconocida por su trayectoria en el periodismo cultural.

Ambos textos acompañan una obra que no solo revisita la historia personal de Rottemberg, sino también la evolución del teatro argentino desde una perspectiva privilegiada.

Carlos Rottemberg, un protagonista de la historia del espectáculo argentino

Nacido en Buenos Aires, Carlos Rottemberg es considerado uno de los productores y empresarios teatrales más importantes de la Argentina.

Carlos Rottemberg (Fotos: Movilpress)

A lo largo de su carrera produjo y programó más de mil espectáculos, acompañando a las principales figuras de la escena nacional y consolidándose como uno de los grandes referentes del denominado teatro comercial, al que desde hace algunos años prefiere definir como teatro industrial.

Su participación permanente en los debates sobre la actividad teatral, los derechos del público, la gestión cultural y la sustentabilidad del sector también lo convirtieron en una voz de referencia dentro del ámbito artístico argentino.

Con una mirada humana, sincera y profundamente comprometida con la actividad teatral, el nuevo libro de Carlos Rottemberg ofrece un recorrido único por más de medio siglo de historia del espectáculo argentino, contado por uno de sus principales protagonistas.