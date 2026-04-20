Falleció Luis Brandoni y el espectáculo argentino está de luto. Estuvo internado nueve días en el Sanatorio Güemes; había sufrido un accidente doméstico que generó un hematoma subdural en la cabeza.

Carlos Rottemberg confirmó la muerte de Luis, de 86 años. Inmediatamente, hubo homenajes de distintos protagonistas de ámbitos variados.

Murió Luis Brandoni: nueve frases célebres del actor que marcó una época

El actor Luis Brandoni dejó un fuerte legado por su compromiso con distintas causas, pero también por frases célebres.

Murió Luis Brandoni: nueve frases célebres del actor que marcó una época

FRASES CÉLEBRES DE LUIS BRANDONI

El artista dejó memorables frases que aún se utilizan en distintos espacios del cotidiano.

Murió Luis Brandoni: nueve frases célebres del actor que marcó una época

“En este país, si no sos un hijo de pu.., sos un bol.... Y yo no quiero ser ninguna de las dos cosas”, en Darse cuenta .

“No hay nada más peligroso que un ignorante con iniciativa“, en Nada .

“El arte es un fraude, Renzo. Pero es el fraude más hermoso del mundo”, en Mi obra maestra .

“¿Viste qué cara de honesto tiene? Me da una desconfianza...”, en Cien veces no debo .

“¡No me grités que no soy tu marido!”, en Esperando la carroza .

“Qué miseria, che. Qué miseria. ¿Sabés lo que tenían para comer? Tres empanadas", en Esperando la carroza .

“Ahí lo tenes al pelot....”, en Esperando la carroza .

“Le llenaron la cocina de humo”, en Cien veces no debo .

“¿Me querés decir para qué mierda sirve la honestidad si no tenés para comer?”, en Made in Argentina.

Murió Luis Brandoni: nueve frases célebres del actor que marcó una época. (Foto: Star+)

En su despedida, Soledad Silveyra escribió: “Sos el último de los grandes en irse. Siempre con tu recuerdo. Día muy triste para la cultura”.