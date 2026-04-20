Luis Brandoni murió el 20 de abril a los 86 años. El histórico actor será despedido en una jornada abierta al público y con una instancia más íntima para familiares y allegados.

Murió Luis Brandoni a los 86 años: así lo despidieron los famosos (Foto de Intagram)

Dónde y cuándo velan a Luis Brandoni

El velatorio de Luis Brandoni se realizará en el Palacio de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires durante toda la jornada del lunes, con acceso para el público general.

Se espera una concurrencia masiva de figuras del espectáculo, colegas y fanáticos que acompañaron su extensa trayectoria.

Luego se prevé una despedida más privada. Según explicó el productor Carlos Rottemberg, los restos del actor serían trasladados al Panteón de Actores del Cementerio de Chacarita, donde se llevará a cabo una ceremonia íntima. “Eso es lo que en este momento se está gestionando”, indicó.