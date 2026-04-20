Luis Brandoni murió a los 86 años tras permanecer internado desde el 11 de abril en el Sanatorio Güemes por un hematoma subdural, provocado por un golpe en la cabeza luego de una caída en su casa.

Luis Bradoni (Foto: web)

De qué murió Luis Brandoni a los 86 años

“Van a seguir suspendidas las funciones de ¿Quién es quién? Ya la semana pasada se suspendieron por problemas de salud de Solita, en las cervicales, y ahora es por Brandoni, que se cayó el sábado. Lo internaron y evalúan si tuvo un pequeño ACV”, dijo Ángel de Brito en Bondi Live.

El actor había quedado bajo control médico permanente para monitorear la evolución del cuadro, que se mantenía delicado. Con el correr de los días, no se registraron mejoras significativas y su estado generaba creciente preocupación en su entorno.

Según explicó el productor Carlos Rottemberg, la familia ya sabía que el desenlace era “lamentablemente previsible”. Aunque inicialmente se esperaba una recuperación a partir de la reabsorción del hematoma, la evolución cambió y su salud se fue complicando.

Su salud ya venía resentida: a fines del año pasado había suspendido funciones por problemas de presión arterial. La muerte fue confirmada por Multiteatro, que lo despidió como “el último primer actor de una generación inolvidable” y destacó su legado en la cultura argentina.

La noticia de su muerte generó un fuerte impacto en el mundo del espectáculo argentino, donde Brandoni dejó una huella imborrable en cine, teatro y televisión.