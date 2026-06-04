Después del fuerte impacto que generó su testimonio sobre el abuso que sufrió cuando era una niña, Rocío Igarzábal volvió a expresarse en sus redes sociales y agradeció el apoyo que recibió en las últimas horas.

La actriz y cantante había conmovido al compartir un extenso mensaje en el marco de una nueva marcha de Ni Una Menos, donde contó por primera vez que fue abusada por una persona de confianza cuando tenía cinco años.

EL MENSAJE DE ROCÍO IGARZÁBAL TRAS LAS REPERCUSIONES DEL POSTEO SOBRE LOS ABUSOS QUE SUFRIÓ

Tras la repercusión de esa publicación, Rochi utilizó sus historias de Instagram para enviar un nuevo mensaje a sus seguidores.

“Gracias por todos sus mensajes. El miedo se transforma en valor, en fuerza”, escribió.

Además, reveló que recibió numerosos testimonios de mujeres que atravesaron experiencias similares a la que ella relató públicamente.

“Cuántas mujeres me están escribiendo con situaciones similares a la mía. Es muy fuerte leer los relatos”, expresó.

Foto: @rochi_igarzabalok

En el mismo posteo, Igarzábal explicó que actualmente se encuentra realizando una gira teatral y pidió que la atención permanezca puesta en una problemática que trasciende su historia personal.

“No saquemos el foco de lo importante. De las que ya no están y de todo el trabajo que queda por hacer”, manifestó.

La publicación llega un día después de que la ex Casi Ángeles compartiera uno de los relatos más íntimos y dolorosos de su vida. En aquel mensaje contó que sufrió abusos reiterados durante su infancia y reflexionó sobre las consecuencias emocionales que esa experiencia tuvo a lo largo de los años.

Foto: Instagram (@rochi_igarzabalok) Por: Fabiana Lopez

Foto: Instagram (@rochi_igarzabalok) Por: Fabiana Lopez

Foto: Instagram (@rochi_igarzabalok) Por: Fabiana Lopez

El testimonio generó una fuerte repercusión en redes sociales, donde recibió miles de mensajes de apoyo y acompañamiento.

“Nos abrazo”, cerró Rochi en su nueva publicación, junto a un corazón rojo.

Si sos víctima o conocés a alguien que sufra violencia de género llamá al 144 las 24 horas.