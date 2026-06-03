Rochi Igarzábal eligió una fecha cargada de significado para abrir su corazón y compartir uno de los capítulos más dolorosos de su vida. En medio de una nueva jornada de movilización de Ni Una Menos, la actriz y cantante realizó una fuerte publicación en sus redes sociales que rápidamente se volvió viral.

Con unvarias imágenes de cuando era una niña, la artista dejó un mensaje que impactó a miles de personas: “Por mi Rochi de 5 años. Por todas las que ya no están. Por mi mamá, mis hermanas, mi hija, mis amigas”, escribió junto al hashtag #NiUnaMenos.

La publicación forma parte de un profundo testimonio en el que Rochi relató el abuso que sufrió cuando era apenas una nena y las consecuencias que esa experiencia tuvo en su vida: “Mi primera experiencia sexual fue a los cinco años por alguien que decía cuidarme. Una persona de confianza que abusó reiteradas veces de mí. En esta foto yo tengo cinco años“, comenzó diciendo.

Foto: Instagram (@rochi_igarzabalok) Por: Fabiana Lopez

“Crecí creyendo que tenía la culpa. Desarrollé trastornos alimenticios, me quedé callada. Lo conté de grande. Por vergüenza, por miedo. Y hoy me veo en estas fotos y siento un inmenso dolor, una ira... impotencia y mucha, pero mucha angustia”, continuó.

Y siguió: “Yo pude salir, pude pedir ayuda y seguir adelante con cicatrices, pero con muchas ganas de vivir. Hay mujeres y niñas que no, que no pudieron salir. Que no PUEDEN tener ganas de vivir, porque les robaron la vida, se la arrancaron. Y hoy somos su voz. Somos su ausencia. Somos su grito de miedo. La esperanza está en la lucha, nunca nos cansemos de luchar”.

Foto: Instagram (@rochi_igarzabalok) Por: Fabiana Lopez

“Por mi Rochi de 5 años. Por todas las que ya no están. Por mi mamá, mis hermanas, mi hija, mis amigas. #NiUnaMenos”, cerró, despertando cientos de comentarios de apoyo y likes.

El posteo llegó en un contexto de fuerte sensibilidad social. Tras el femicidio de Agostina Vega, una multitud de mujeres volvió a concentrarse frente al Congreso de la Nación para reclamar contra la violencia de género y exigir justicia para las víctimas.

Foto: Instagram (@rochi_igarzabalok) Por: Fabiana Lopez

A 11 años de la primera convocatoria de Ni Una Menos, la movilización estuvo marcada por la conmoción que generaron los femicidios de Agostina Vega y Dulce María Beatriz Candia, dos casos que volvieron a poner en el centro de la escena la urgencia de combatir estos atroces femicidios.

Foto: Instagram (@rochi_igarzabalok) Por: Fabiana Lopez

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ROCÍO IGARZÁBAL HABLÓ DE SU NOVIAZGO CON PABLO MARTÍNEZ: “FUE MI RELACIÓN MÁS TÓXICA Y COMPLEJA”

Rocío “Rochi” Igarzábal sorprendió al recordar su noviazgo con Pablo Martínez, con quien vivió una intensa historia de amor durante la época de Casi Ángeles, allá por 2009, y dejó en claro que no fue una experiencia feliz en su vida.

La actriz, que hoy está en pareja con Milton Cámara, padre de su hija Lupe, se refirió al vínculo del pasado durante una charla en El ejército de la mañana, el programa de Bondi Live, cuando Pepe Ochoa le preguntó por su relación con Martínez, quien tras el furor de la tira juvenil se alejó por completo del medio.

“No tengo ni idea dónde está Pablo Martínez, no lo vi más”, confesó Rochi, marcando la distancia total que existe hoy entre ellos. Y siguió: “No fue de mis mejores relaciones. Creo que el tema de la exposición nos jugó una mala pasada”.

Rocío Igarzábal y Pablo Martínez (Foto de Ciudad Magazine y Web)

Igarzábal profundizó aún más y definió ese vínculo como el más difícil que atravesó: “Fue mi relación más compleja y tóxica a nivel vincular. No llegamos a un lugar de agresividad, pero sí a celos, posesión. Fue bastante tóxica. Sufría más de lo que disfrutaba”.

Sobre el clima que se vivía en la pareja, explicó: “Era una guerra implícita de la que me costó muchísimo salir. Fueron varios años los que estuvimos en pareja, pero cuando terminó Casi Ángeles y tuvimos ese parate antes de empezar con la banda, dije: ‘Necesito salir y reconstruirme’”.

Rochi Igarzábal: “No fue de mis mejores relaciones. Creo que el tema de la exposición nos jugó una mala pasada”.

De todos modos, Rochi aclaró que no guarda rencor y destacó aspectos personales de su ex: “Es una persona súper sensible, súper compleja con sus emociones y su forma de pensar, es muy inteligente”.

Por último, se refirió al impacto que la fama también tuvo en Martínez: “A él también le tocó desde un lugar que no esperaba o no fue tan copado. Él se fue a hacer su vida”.