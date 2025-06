Sin lugar a dudas, Eugenia “China” Suárez no está en su mejor momento. Horas atrás, denunció en redes sociales que estaba recibiendo amenazas de muerte y, poco después, Lali Espósito dio una entrevista donde dejó en claro que entre ellas no existe una amistad, al menos hace 10 años.

Durante su adolescencia, Lali Espósito y la China Suárez compartieron años de grabaciones tanto en “Rincón de Luz” como en “Casi Ángeles”, dos producciones de Cris Morena. Sin embargo, con los años el vínculo se fue perdiendo y, hoy en día, la cantante ya no considera amiga a la actriz.

Como era de esperar, las declaraciones de la intérprete de “Fanático” no pasaron desapercibidas y muchos recordaron las fotos que se había tomado junto a Wanda Nara y sus hijas tras uno de sus shows. Ahora también se suma otra actriz de “Casi Ángeles” que le suelta la mano a Eugenia.

(Fotos: Instagram @lali / @sangrejaponesa)

OTRA ACTRIZ DE CASI ÁNGELES LE SOLTÓ LA MANO A LA CHINA SUÁREZ

Días atrás, Wanda Nara estuvo en Milán y decidió compartir con sus seguidores algunas imágenes de su increíble casa de campo. “Mi lugar de paz, mi casa de campo”, escribió la mediática en una publicación de Instagram.

La publicación de Wanda Nara que comentó Rochi Igarzábal (Foto: Instagram @wanda_nara)

Los usuarios de dicha red social no tardaron en advertir un particular like: el de Lali Espósito. Pero ahora también se suma un comentario: el de Rochi Igarzábal. Se trata de la actriz de “Casi Ángeles” que reemplazó a la China Suárez cuando ella quiso dar un paso al costado del grupo “Teen Angels”.

(Foto: Instagram @rochi_igarzábalok)

“Qué hermoso lugar”, opinó Rochi Igarzábal entre los cientos de comentarios que dejaron los seguidores de Wanda Nara. El mismo mensaje de la actriz recibió a su vez otros comentarios por parte de los fanáticos de la mediática, felicitándola por ponerse de su lado y no del de su excompañera de elenco.