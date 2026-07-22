El 21 de julio, una camada de famosos ingresó a Gran Hermano Generación Dorada y rápidamente se viralizó un clip protagonizado por Daniela Celis y Yipio, en el que hablaron sobre una particular situación que vivió Charlotte Caniggia dentro de la casa.

La participante uruguaya reveló que la hija de Mariana Nannis y Claudio Paul Caniggia decidió quitarse la campera y el pantalón de jean oversize que llevaba puestos luego de recibir un comentario de Fabio Agostini relacionado con su figura.

"Ay, ¡qué lookete! ¿Ese es el pijama de ella para dormir?", le preguntó Pestañela a Yipio al ver a Charlotte recorriendo la casa con su particular outfit.

Video de Telefe, Gran Hermano.

QUÉ DIJO FABIO AGOSTINI SOBRE EL CUERPO DE CHARLOTTE CANIGGIA EN GRAN HERMANO

Ante la consulta, la comediante uruguaya explicó: “No, se cambió porque Fabio le dijo que le había hablado cuando era rubia y flaca”.

Luego, Yipio agregó: “Estaba vestida con ropa oversize. Entonces se cambió para que se dé cuenta de que sigue siendo flaca”.

La reacción de Daniela Celis no tardó en llegar y expresó su sorpresa: “¡Qué fuerte! Es muy diosa”.