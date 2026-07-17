Charlotte Caniggia y Sebastián “Cola” Almeida protagonizaron uno de los momentos más desopilantes de Gran Hermano Generación Dorada. Los participantes se arrodillaron frente a la icónica puerta de la casa, improvisaron una divertida oración con acento mexicano e hicieron una serie de pedidos muy particulares.

Lo llamativo fue que uno de esos deseos terminó cumpliéndose apenas unas horas después. Cola pidió que Juan Carlos “JC” López abandonara el reality y, el 16 de julio, el participante fue eliminado por decisión del público y cruzó la puerta de salida.

Qué le pidieron Charlotte Caniggia y Cola a la puerta de Gran Hermano (captura de Telefe)

Qué le pidieron Charlotte Caniggia y Cola a la puerta de Gran Hermano

Charlotte Caniggia: -Puertita maravillosa, por favor, déjanos en paz. Queremos quedarnos acá adentro, aunque están todos muy locos. Queremos llegar a la final. Gracias, puertita dorada, te amamos. Siempre manifestaremos lo bueno.

Sebastián “Cola” Almeida: -Querida puerta, llévate a las personas que hacen ruidos molestos.

Charlotte Caniggia: -Llévatela a Campanita, por ejemplo. Y llévate a la gente mugrienta, los que no levantan los platos ni hacen una mierda, porque esa gente me tiene acá de chacha.

Sebastián “Cola” Almeida: -Quizás puedes llevarte a personas que no usen ropa interior y que dejen todo muy a la vista.

Charlotte Caniggia: -Sí, por favor, porque eso me está estorbando la vista y yo no paro de mirar.

Sebastián “Cola” Almeida: -Este chico no está haciendo un gran juego, solo hace mimos a la otra.

Charlotte Caniggia: -Llévatelo. La está toqueteando y esas cosas no me gustan...

Sebastián “Cola” Almeida: -Y tenemos a Pincoya, que le agarra la chifladeta.

Charlotte Caniggia: -Ella me cae bien. Llévate a Cinzia, que anda medio malhumorada. Llévatela de una puta vez, puertita.