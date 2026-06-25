A principios de abril, Pepe Ochoa sorprendió en LAM al revelar que Charlotte Caniggia y Roberto Storino habrían puesto fin a su relación después de ocho años juntos.

Sin embargo, un mes más tarde, la hija de Mariana Nannis y Claudio Paul Caniggia ingresó a Gran Hermano Generación Dorada y evitó hacer referencias a su vida sentimental. Hasta la noche del 24 de junio, cuando despejó todas las dudas.

El mensaje de Charlotte Caniggia a Roberto Storino (captura de Telefe)

El mensaje de Charlotte Caniggia a Roberto Storino que terminó con los rumores de separación

Mientras se dirigía al confesionario para realizar sus nominaciones, Charlotte aprovechó para enviar saludos y dejó una frase que confirmó que su vínculo con Roberto continúa vigente.

“Le mando un beso a toda mi gente, la que me sigue y me apoya siempre”, expresó Charlotte frente a las cámaras.

Acto seguido, le dedicó unas palabras a su pareja que no dejaron lugar a interpretaciones: “Y un besito a mi novio, Robert, que lo extraño un montón”.

Gran Hermano: Charlotte Caniggia reveló si sigue de novia con Roberto Storino (captura de Telefe)

Acto seguido, Charlotte le dio dos votos a Manuel Ibero y uno a Junicar. Ambos los justificó con contundencia en el confesionario.