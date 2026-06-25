A principios de abril, Pepe Ochoa sorprendió en LAM al revelar que Charlotte Caniggia y Roberto Storino habrían puesto fin a su relación después de ocho años juntos.
Sin embargo, un mes más tarde, la hija de Mariana Nannis y Claudio Paul Caniggia ingresó a Gran Hermano Generación Dorada y evitó hacer referencias a su vida sentimental. Hasta la noche del 24 de junio, cuando despejó todas las dudas.
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Mientras se dirigía al confesionario para realizar sus nominaciones, Charlotte aprovechó para enviar saludos y dejó una frase que confirmó que su vínculo con Roberto continúa vigente.
“Le mando un beso a toda mi gente, la que me sigue y me apoya siempre”, expresó Charlotte frente a las cámaras.
Acto seguido, le dedicó unas palabras a su pareja que no dejaron lugar a interpretaciones: “Y un besito a mi novio, Robert, que lo extraño un montón”.
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Acto seguido, Charlotte le dio dos votos a Manuel Ibero y uno a Junicar. Ambos los justificó con contundencia en el confesionario.