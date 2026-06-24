La gala de Gran Hermano: Generación Dorada dejó una placa caliente y una definición que sorprendió a varios dentro de la casa. Luego de una semana cargada de estrategias, alianzas y especulaciones, Juan Carlos “JC” López tuvo en sus manos una jugada determinante: mandar a placa a uno de los jugadores que no recibió la mayoría de los votos.

Frente a todos sus compañeros, el líder de la semana fue directo al punto y decidió mandar a placa a Charlotte Caniggia: “Creo que es una jugadora de la casa que muchos consideran o consideramos que puede ser muy fuerte en una placa”, argumentó.

Y agregó: “No creo que esta sea su placa, pero es una buena forma de medirla, sobre todo para mucha gente acá que también pareciera que le tiene miedo”.

Foto: Captura (Telefe)

De esta manera, Santiago del Moro confirmó cómo quedó conformada la placa definitiva de esta semana y nombró a: Andrea del Boca (por ser sancionada), Campanita, Emanuel Di Goia (que quedó nominado tras atender el teléfono dorado y eligió a Sol Abraham para tener inmunidad), Cinzia Francischiello, Matías Hanssen, Manuel Ibero, Nenu López y Gisela “Yipio” Pintos.

Con nueve participantes en riesgo y una convivencia cada vez más explosiva, la próxima eliminación promete ser una de las más importantes de Gran Hermano: Generación Dorada.

Foto: Captura (Telefe)

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TREMENDO GOLPE EN GRAN HERMANO: YANINA ZILLI SE CAYÓ EN VIVO Y TUVO QUE SER ATENDIDA POR LOS MÉDICOS

Un momento de máxima tensión se vivió en la casa de Gran Hermano: Generación Dorada cuando Yanina Zilli sufrió un fuerte golpe en vivo y terminó siendo asistida por los médicos del programa, generando preocupación tanto dentro como fuera de la casa.

Todo ocurrió cuando sonó el teléfono dorado, o que despertó que varios participantes corrieran para atenderlo esperando obtener un beneficio. Sin embargo, de un segundo a otro la situación se descontroló y se escucharon gritos desesperados en el interior de la casa.

En plena confusión, los participantes vieron que, despues de que Emanuel Di Gioia atendiera, Yanina estaba en el piso quejándose del dolor y visiblemente afectada por el golpe: “Me siento mal”, atino a decir.

Foto: Captura (Telefe)

Minutos después, el equipo médico ingresó para evaluar el estado de Yanina, que había quedado visiblemente dolorida tras el golpe. El episodio generó un fuerte impacto dentro de la casa y en redes sociales, donde rápidamente comenzó a circular el video del momento exacto del accidente.

Por ahora, se espera un parte oficial sobre su estado de salud, mientras la tensión en Gran Hermano vuelve a quedar en el centro de la escena.

Foto: Captura (Telefe)