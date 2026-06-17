La permanencia de Andrea del Boca en Gran Hermano: Generación Dorada estaría atravesando su momento más crítico. Según revelaron en Sálvese Quien Pueda, la actriz habría colmado la paciencia de la producción con sus constantes reclamos y no descartan que abandone la casa en las próximas horas.

“Podrían ser las últimas horas de Andrea del Boca adentro de la casa de Gran Hermano”, anunciaron en el programa. Según detallaron al aire, Andrea habría protagonizado una jornada cargada de tensión y malestar.

“Hoy tuvo uno de sus peores días. Fue seis veces a golpearle la puerta al señor Gran Hermano en el confesionario para quejarse por distintas situaciones”, contaron. Y agregaron: “No le abrieron la puerta”.

Foto: Captura de video de Instagram (@andreadelboca)

Lo más impactante llegó después, cuando revelaron una posible medida extrema por parte del reality de Telefe: “Hoy le podrían dar su peor noticia y es la siguiente: habilitarían la puerta giratoria para que se vaya por su propia voluntad. No la aguantan más por tantas quejas y la invitarían a retirarse”.

La versión sorprendió especialmente porque Del Boca había sido una de las figuras más comentadas de la edición y su regreso había generado una enorme expectativa entre los seguidores del programa.

“Hoy le podrían dar sla peor noticia a Andrea del Boca y es la siguiente: habilitarían la puerta giratoria para que se vaya por su propia voluntad. No la aguantan más por tantas quejas y la invitarían a retirarse”.

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MORIA CASÁN FULMINÓ A ANDREA DEL BOCA Y LANZÓ UNA FRASE LETAL: “ES LA MAYOR DECADENCIA QUE VI EN MI VIDA”

Moria Casán volvió a hacer gala de su lengua filosa y esta vez la destinataria de sus críticas fue Andrea del Boca. En una entrevista para el programa Se Picó, la conductora de La Mañana con Moria fue consultada sobre la participación de la actriz en Gran Hermano: Generación Dorada y respondió con una contundencia que rápidamente generó repercusión.

Sin rodeos, la diva dejó en claro que no está convencida con la imagen que Andrea proyecta dentro de la casa y cuestionó duramente el perfil que muestra ante las cámaras: “Es la mayor decadencia que vi en mi vida”, disparó.

Ante la sorpresa de los conductores, la One profundizó su mirada y explicó qué es lo que más le llama la atención de la participación de Del Boca: “Me sorprende su dejadez física. No solo física, su dejadez de aspecto”, expresó.

Foto: Instagram (@moria_laone)

Y continuó: “Vos podés estar con la cara lavada, vos podés estar sin maquillaje, vos podés estar como se te cante estar, porque está ahí hace 100 días. Pero no puedo creer que se ponga como... no sé si hace un personaje como para parecer más natural, que yo no me lo creo”.

Lejos de suavizar sus palabras, Moria insistió con que percibe una construcción artificial detrás de esa imagen relajada y cerró, tajante: “No le creo el personaje de relajada”, sentenció.