Moria Casán volvió a hacer gala de su lengua filosa y esta vez la destinataria de sus críticas fue Andrea del Boca. En una entrevista para el programa Se Picó, la conductora de La Mañana con Moria fue consultada sobre la participación de la actriz en Gran Hermano: Generación Dorada y respondió con una contundencia que rápidamente generó repercusión.

Sin rodeos, la diva dejó en claro que no está convencida con la imagen que Andrea proyecta dentro de la casa y cuestionó duramente el perfil que muestra ante las cámaras: “Es la mayor decadencia que vi en mi vida”, disparó.

Ante la sorpresa de los conductores, la One profundizó su mirada y explicó qué es lo que más le llama la atención de la participación de Del Boca: “Me sorprende su dejadez física. No solo física, su dejadez de aspecto”, expresó.

Foto: Instagram (@moria_laone)

Y continuó: “Vos podés estar con la cara lavada, vos podés estar sin maquillaje, vos podés estar como se te cante estar, porque está ahí hace 100 días. Pero no puedo creer que se ponga como... no sé si hace un personaje como para parecer más natural, que yo no me lo creo”.

Lejos de suavizar sus palabras, Moria insistió con que percibe una construcción artificial detrás de esa imagen relajada y cerró, tajante: “No le creo el personaje de relajada”, sentenció.

Foto: Instagram (@andreadelboca)

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ACUSAN A ANDREA DEL BOCA DE FINGIR ESTAR ENFERMA EN GRAN HERMANO PARA DAR LÁSTIMA

Un nuevo momento de Gran Hermano: Generación Dorada quedó en el centro de la polémica luego de que se viralizara un video protagonizado por Andrea del Boca y Santiago del Moro. El intercambio, que parecía una charla cotidiana dentro de la casa, terminó generando una catarata de comentarios en las redes sociales.

Todo comenzó cuando la participante aguardaba la vuelta del conductor durante una transmisión en vivo: “¿Cómo estás, André? Que te noto la voz más o menos”, quiso saber del Moro al ver a la actriz esperando en el living de la casa.

Fue entonces cuando Andrea explicó que estaba atravesando un cuadro gripal: “Estoy... bueno, como se me escucha, con mucha gripe”, aseguró, con la voz visiblemente entrecortada.

Andrea del Boca en Gran Hermano (Foto: captura Telefe)

Aunque el diálogo parecía inofensivo, el fragmento comenzó a circular rápidamente en las redes donde algunos usuarios interpretaron que la participante buscaba generar empatía en el público al mostrarse afectada por la gripe, debido a que segundos antes parecía estar mejor de la voz.