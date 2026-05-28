Una situación explosiva sacudió la casa de Gran Hermano: Generación Dorada y dejó a Andrea del Boca completamente quebrada. La participante apuntó con dureza contra Tati Luna por consumir alimentos sin TACC destinados especialmente para ella y otra compañera (Nenu López) con celiaquía.

Todo ocurrió durante la gala, cuando Andrea tomó la palabra y sorprendió al revelar el enojo que venía acumulando por una situación vinculada a la salud: “Hoy pasó un episodio que realmente me da mucha bronca”, comnezó diciendo.

La actriz explicó que tanto ella como Nenu tienen una condición que les impide consumir gluten y que eso había sido hablado previamente con la producción: “Con la salud no se jode”, remarcó con firmeza.

Foto: Captura (Telefe)

Luego detalló el episodio que detonó el conflicto: “Nosotras tenemos un canasto que toda la casa sabía que, no es que separamos las cosas porque somos avaras o mezquinas, simplemente porque no podemos contaminarlo con gluten”.

Según contó Andrea, Tati Luna tomó unas galletitas especiales para celíacos y hasta las compartió con otra participante. Pero lo que más la indignó fue la reacción posterior: “Cuando le preguntamos, dijo que esto era de todos y que le chupaba un huevo”, denunció.

Visiblemente afectada, Andrea agregó: “Cuando le dije ‘ojalá que nunca te pase’, me respondió que yo era una resentida. Si tener una enfermedad es ser resentida, hay que tener mucho cuidado”.

Foto: Captura (Telefe)

Tras las acusaciones, Tati Luna pidió la palabra y dio su versión de los hechos: “Todo el mundo me vino a increpar que me había comido medio paquete de galletas. Y no fue así, me comí dos galletas”, explicó.

La participante aseguró que jamás actuó con mala intención y que reaccionó mal porque se sintió atacada por toda la casa: “Me da mucha bronca que digan que fue adrede. Yo nunca hice nada intencionalmente y mucho menos para dañar a alguien”, sostuvo.

Andrea del Boca: “Hoy pasó un episodio que realmente me da mucha bronca. Con la salud no se jode”.

Además, explicó que encontró el paquete abierto y no prestó atención a que pertenecía a la comida especial de Andrea y Nenu: “Había tenido un día malísimo, me fui a hacer un té y agarré dos galletitas. Cuando las probé me di cuenta de que no tenían sal”, relató.

Finalmente, cerró con una frase contundente: “Jamás haría un daño ni jugaría con una situación así. Y si la producción cree que lo hice intencionalmente, estoy dispuesta a aceptar las consecuencias”.

Tati Luna: “Jamás haría un daño ni jugaría con una situación así. Y si la producción cree que lo hice intencionalmente, estoy dispuesta a aceptar las consecuencias”.

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ANDREA DEL BOCA HABLÓ DE SU SALUD TRAS REGRESAR A GRAN HERMANO: “NO TENGO EL ALTA DEFINITIVA”

El regreso de Andrea del Boca a Gran Hermano: Generación Dorada estuvo cargado de emoción, pero también de preocupación por su estado de salud.

A minutos de volver al reality de Telefe, la actriz habló públicamente sobre el delicado momento médico que atravesó y confesó que todavía no recibió el alta definitiva: “Estoy bien. No tengo el alta todavía definitiva. Estoy con una placa que es toda entera”, reveló Andrea ante la sorpresa de todos.

Luego, aprovechó para agradecer al equipo médico que la acompañó durante su recuperación: “Le agradezco a la clínica porque son todos capos”, expresó con emoción.

Foto: Captura (Telefe)

Por último, Andrea destacó el esfuerzo que hicieron los profesionales para que pudiera reincorporarse rápidamente al programa: “Ya desde el primer día me dijeron ‘tenemos que hacer todo rápido para que entres de nuevo’”, cerró, feliz por esta nueva oportunidad en el juego.