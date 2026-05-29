La tensión en la casa de Gran Hermano explotó por completo. Los participantes viven horas de angustia y malestar por la escasez de alimentos, después de una compra semanal desastrosa, que dejó a todos prácticamente sin reservas. A esto se sumaron robos de comida, la desaparición de productos especiales y peleas por las dietas restrictivas de algunos jugadores.

El hambre se volvió protagonista y el clima se volvió insostenible. La desesperación llegó a tal punto que Santiago del Moro decidió intervenir personalmente para darles una mano a los chicos. En medio del caos, el conductor sorprendió a todos con un gesto inesperado.

“Chicos, vengan un minuto… es tan poquita la comida que tienen que le pedí recién acá a un productor amigo que me arme una bolsita con unas cositas que tengo acá en el camarín. Tengo unas golosinas, unos paquetes de galletitas, debe haber tres frutas, un par de gaseosas, galletas de arroz", les dijo.

Santiago del Moro tuvo un gesto solidario con los participantes de Gran Hermano (Foto: captura de Telefé).

“Todo lo que tenga y pueda recaudar en mi camarín se los voy a mandar, repartanlo, no es mucho pero es mi colaboración ante tanta necesidad, no es mucho pero un granito de arena suma”, agregó y la respuesta de los chicos no tardó en llegar: “Gracias Santi”, le contestaron emocionados, agradeciendo el gesto en medio de la crisis.

QUÉ RECIBIERON LOS PARTICIPANTES Y CÓMO REACCIONARON

La ayuda improvisada incluyó banana, manzana, golosinas, tres paquetes de rodesia, gaseosas y galletas de arroz. “Mirá lo que juntamos, banana, manzana, golosinas, tres paquetes de rodesia, se van a matar, donen ustedes, busquemos algo más por acá”, dijo Santiago del Moro en el vivo de Telefé el último jueves por la noche antes de que le llevaran los alimentos a los participantes.

Santiago del Moro les consiguió alimentos a los participantes de Gran Hermano (Foto: captura de Telefé).

QUIÉNES QUEDARON EN LA PLACA DE NOMINADOS DE ESTA SEMANA

Santiago del Moro reveló en vivo cómo quedó conformada la lista de participantes que deberán enfrentarse al voto del público esta semana. “¿Quién querés que continúe? ¿A quién querés bancar? ¿Quién es tu favorito o favorita?”, expresó el conductor antes de enumerar a todos los jugadores que quedaron en riesgo.

Foto: Captura (Telefe)

Ellos son: Andrea del Boca, Brian Sarmiento, Manuel “Manu” Ibero, Gisela “Yipio” Pintos (todos ellos en placa porque Gran Hermano los sancionó), Cinzia Francischiello, Tati Luna, Catalina “Titi” Tcherkaski, Gladys La Bomba Tucumana, Tamara Paganini y Leandro Nigro.

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