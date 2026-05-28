Santiago del Moro no aguantó más y salió con los tapones de punta tras una nueva noche cargada de polémicas en Gran Hermano. El conductor, visiblemente molesto, usó tanto el vivo del reality como su programa de radio y sus redes sociales para dejar en claro su postura y marcarle la cancha a los participantes.

“Lo que han hecho es de una obscenidad y no tiene nada que ver con GH", “Está muy sucia la casa, chicos, fuera de joda”, “Nadie está obligado a hacer la ronda de prensa de televisión y de streaming, pero tarde o temprano te vas a tener que sentar en todos lados y al que no le guste, chicos, las puertas están abiertas”, fueron algunos de los llamados de atención del conductor en el programa de Telefé.

El posteo de Santiago del Moro en sus redes sociales (Foto: captura de América).

La tensión se sintió en el aire y las redes explotaron con el descargo del conductor. El fastidio de Del Moro no solo se notó en la pantalla: también lo trasladó a su ciclo radial, El Club del Moro, y a sus redes sociales, donde dejó otra frase picante: “El que calla no siempre otorga, a veces no tenés ganas de discutir con idiotas”.

POR QUÉ SANTIAGO DEL MORO ESTÁ TAN MOLESTO CON GRAN HERMANO

Marina Calabró explicó en Lape Club Social Informativo que el malhumor de Santiago Del Moro tendría una razón concreta: “Van cinco galas consecutivas que el número está por debajo del promedio del ciclo".

“Entonces eso a veces te puede tener un poco inquieto, un poco fastidioso, y también te fastidiás porque estás lidiando con más de 20 personas”, remarcó la periodista sobre el clima dentro de la casa y la presión por el rating.

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