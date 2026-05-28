Hay personajes que quedan congelados en una época. No importa cuánto tiempo pase: alcanza una frase, una canción o una camiseta para que vuelvan de golpe todos los recuerdos.

Eso pasó esta semana con el regreso de Gamuza, uno de los personajes más queridos de “Cebollitas”, que reapareció en un video viral atravesado por la nostalgia noventosa, folklore futbolero y referencias al Mundial.

Detrás de Gamuza sigue estando Brian Caruso, que hoy tiene 37 años y lleva una vida muy distinta a la de aquella explosión televisiva que lo convirtió en ídolo infantil a fines de los 90.

Aunque continuó actuando durante varios años en novelas como “Muñeca Brava”, “Calientes” y “Todos contra Juan”, hace más de una década decidió alejarse del centro de la escena y dedicarse al mundo de sistemas y tecnología.

Sin embargo, hay personajes imposibles de abandonar del todo. Y Gamuza parece ser uno de ellos.

Brian Caruzo hoy. Foto: prensa

La reciente campaña de Fernet Branca volvió a ponerlo en el centro de la conversación al recuperar una de las frases más recordadas de la canción de “Cebollitas”: “Bancarse ser segundos, también es ser campeón”.

Una línea que terminó convirtiéndose casi en parte del ADN futbolero argentino y que hoy vuelve resignificada después de Qatar 2022 y las eternas cargadas a Francia.

ASÍ ESTÁ HOY BRIAN CARUSO, ACTOR QUE ENCARNÓ A GAMUZA EN CEBOLLITAS

El video juega justamente con esa intensidad tan argentina alrededor del fútbol: la obsesión por discutir finales, las chicanas eternas y esa capacidad de transformar incluso las derrotas en parte del folklore popular.

Ahí es donde el personaje vuelve a funcionar perfectamente, porque Gamuza siempre representó algo de esa pasión exagerada y emocional con la que varias generaciones vivieron el fútbol.

Brian “Gamuza” Caruso a sus 36 años. Foto: Instagram @bra_caruso

CÓMO LLEGÓ BRIAN CARUSO A INTERPRETAR A GAMUZA EN CEBOLLITAS

La historia de Brian Caruso dentro de “Cebollitas” también parece salida de una ficción. El casting estaba prácticamente cerrado cuando apareció junto a su mamá en Telefe insistiendo para hacer una prueba.

Tenía apenas ocho años. “Me tenés que tomar”, recordó alguna vez que les dijo a los productores. Terminó quedándose con un personaje que ni siquiera estaba pensado originalmente para ocupar un lugar central.

Brian “Gamuza” Caruso junto a Diego Maradona y su hija Dalma. Foto: Instagram @bra_caruso

Lo que vino después fue un fenómeno inesperado: funciones teatrales agotadas, giras, discos, fanáticos y uno de los programas infantiles más populares de la televisión argentina de fines de los 90. En 1998, incluso, Brian ganó el Martín Fierro a Mejor Actuación Infantil.

Brian Caruso

Hoy, lejos de renegar de aquella etapa, parece haber encontrado otra manera de convivir con ese recuerdo colectivo. Además de compartir material inédito y anécdotas en redes sociales, trabaja en un documental sobre “Cebollitas” y también participa del esperado spin-off que buscará contar qué pasó con aquellos personajes años después.

Brian Caruso

Porque si algo demostró el regreso de Gamuza es que ciertas ficciones no desaparecen nunca: simplemente quedan guardadas en algún rincón emocional esperando el momento exacto para volver.