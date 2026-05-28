El Jardín Botánico se prepara para recibir a miles de visitantes con una propuesta lumínica y sensorial inédita.

Cuando cae la noche sobre el Jardín Botánico Carlos Thays, el corazón de Palermo se convierte en un escenario de cuento.

Desde el 2 de julio, Buenos Aires será testigo de Maravillosa Alicia, una experiencia inmersiva de gran escala que promete transformar uno de los espacios más emblemáticos de la ciudad en un universo fantástico inspirado en el clásico de Lewis Carroll.

Cómo será Maravillosa Alicia en el Jardín Botánico.

Un recorrido nocturno para vivir la historia de Alicia

La propuesta invita a grandes y chicos a sumergirse en el mundo de Alicia en el País de las Maravillas a través de doce instalaciones interactivas que combinan arte lumínico, escenografía monumental, sonido envolvente y tecnología de última generación.

Cada estación fue pensada como una obra en sí misma, con identidad visual propia y una narrativa que permite que ningún recorrido sea igual a otro.

Maravillosa Alicia.

Los visitantes podrán atravesar los momentos más icónicos del universo de Carroll: desde el Conejo Blanco y el Té de Locos, hasta el Jardín de la Reina, el Gato de Cheshire y la famosa partida de ajedrez. El público no solo observará la historia: podrá jugarla y protagonizarla, convirtiéndose en parte activa de la aventura.

Tecnología, sustentabilidad y accesibilidad: una experiencia para todos

Maravillosa Alicia fue diseñada especialmente para convivir con la naturaleza viva del Botánico. Toda la iluminación es LED de bajo consumo, las estructuras son autoportantes (sin excavaciones ni fijaciones al suelo) y no se utilizan plásticos de un solo uso. Al finalizar la muestra, el jardín quedará exactamente igual, garantizando la preservación patrimonial del espacio.

La experiencia también apuesta fuerte a la accesibilidad: todas las estaciones incluyen contenido en Lengua de Señas Argentina, señalética con pictogramas y un diseño libre de luces estroboscópicas o sonidos abruptos, para que todos puedan disfrutar sin barreras.

ALI: la guía narrativa que vive en WhatsApp

Uno de los grandes diferenciales de la muestra es ALI, una guía narrativa que acompaña a cada visitante a través de WhatsApp.

Sin necesidad de descargar aplicaciones ni usar dispositivos especiales, ALI desbloquea contenido, propone desafíos y sostiene un juego interactivo que evoluciona durante el recorrido. Además, el público podrá interactuar con AlicIA, una inteligencia artificial creada especialmente para expandir el universo de Carroll más allá del recorrido físico.

Para los más chicos, habrá un dispositivo adaptado que les permitirá vivir su propia aventura sin necesidad de teléfono ni lectura.

Entradas, preventa y horarios

Las entradas estarán disponibles únicamente en MundoTicket.com y se podrán conseguir desde los $20.000. Los clientes de Banco Galicia tendrán acceso a una preventa exclusiva con tarjeta Visa desde el jueves 28 de mayo a las 12 horas hasta el domingo 31 de mayo a las 23:59, con la posibilidad de pagar en 3 cuotas sin interés. La venta general comenzará el lunes 1° de junio a las 12 horas.

La muestra abrirá todos los días desde las 18 horas, permitiendo que el público disfrute del recorrido nocturno en el Botánico.

Un fenómeno global que llega a Buenos Aires

En los últimos años, los espectáculos nocturnos inmersivos en jardines botánicos se convirtieron en un fenómeno internacional, con experiencias en ciudades como Londres, Chicago, Brooklyn y Melbourne. Ahora, Buenos Aires se suma a este circuito con una propuesta original y tecnológica, desarrollada especialmente para el Jardín Botánico Carlos Thays.

Maravillosa Alicia marca además la primera colaboración entre Crack y LA NACION en el desarrollo de una experiencia inmersiva de esta escala, uniendo creatividad, innovación y contenidos para dar vida a una nueva forma de entretenimiento cultural en la ciudad.