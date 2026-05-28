La remada de Matías Busquet para enamorar a Laurita Fernández lleva casi cinco años, y ahora la protagonista de La Cena de los Tontos reveló la incómoda charla que tuvo con el polista antes de blanquear el noviazgo.

“Fueron muchos, pero muchos chats y había algo de salir a tomar algo con alguien que no conocía de ningún lado que me costaba un montón”, reconoció Laurita.

Entonces contó que para superar el vértigo lo invitó al teatro y de esa manera poder verlo desde el escenario, y si bien lo vio en el hall del teatro al rato de finalizada la obra, tampoco ahí hubo cita.

El tierno posteo de Laurita Fernández con Matías Busquet y su perra Miel. Crédito: Instagram

Por eso se dio la primera charla incómoda con Busquet: “Llegó un momento en que me dijo ‘si algún día querés que nos veamos avisame’. ¡Y desapareció! (...) Me llamó la atención su personalidad”.

El diálogo de pareja más picante

“Nos conocimos y le avisé que al mes me iba (a hacer temporada) tres meses a Mar del Plata. Y fue como ¿qué onda?”, siguió.

Laurita Fernández contó los detalles del accidentado comienzo de romance con Matías Busquet.

Lo que se sumó al fastidio de Matías por “esto de vernos encerrados”, por lo que Laurita le explicó: “Si salimos (en público) para mí implica otro tipo de compromiso...”.

Laurita Fernández. (Foto: @holasoylaurita)

Al final, Laurita Fernández admitió que le causó pudor el planteo que le hizo a Matías Busquet sobre las consecuencias que podría acarrear que el romance se haga mediático.