Laurita Fernández volvió a ser tendencia en las redes sociales tras compartir un breve video filmado en la intimidad de su hogar que dejó al descubierto la divertida dinámica que tiene con su novio, Matías Busquet.

En las imágenes, se la ve a Laurita luciendo un crop top blanco de manga larga y calzas oscuras, lista para grabar un video promocional con productos de skincare en su mano. Sin embargo, el momento se vio interrumpido cuando Matías apareció de sorpresa por detrás, irrumpiendo en escena y provocando la risa inmediata de la bailarina.

LAURITA FERNÁNDEZ MOSTRÓ UN DIVERTIDO MOMENTO ÍNTIMO CON SU NOVIO

El clip, grabado en formato vertical y con apenas 6 segundos de duración, muestra el living de su casa con una decoración moderna y minimalista, un gran espejo de diseño y paredes en tonos neutros. El texto que acompaña el video resume todo con humor: “Así no se puede grabar, che”.

La espontánea reacción de Laurita y la complicidad entre ambos reflejan un vínculo sólido, relajado y lleno de humor. Las risas y el intercambio juguetón de la pareja le dieron al contenido un tono auténtico que no tardó en viralizarse entre sus fans.