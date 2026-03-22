Laurita Fernández tuvo un 2025 increíble en materia profesional y, si bien se separó, encontró el amor otra vez.

La bailarina está en pareja con Matías Busquet y, tras formalizar, se tomaron una suerte de mini luna de miel en Costa Mujeres, México.

Las piruetas acuáticas de Laurita Fernández y su novio en la mini luna de miel en El Caribe | Créditos: Instagram @holasoylaurita

En ese marco, Laurita Fernández compartió contenido en su cuenta de Instagram: subió un álbum con varias fotos junto con su novio y agradeció a TRS Coral Hotel, donde se hospedaron.

Las piruetas acuáticas de Laurita Fernández y su novio en la mini luna de miel en El Caribe | Créditos: Instagram @holasoylaurita

Las piruetas acuáticas de Laurita Fernández y su novio en la mini luna de miel en El Caribe | Créditos: Instagram @holasoylaurita

LAS PIRUETAS DE LAURITA FERNÁNDEZ EN MÉXICO

El álbum publicado por Laurita Fernández no fue sólo con fotos suyas, de su pareja y del impactante paisaje.

Incluyó también un video con piruetas acuáticas: ella subida a los hombros de él y dando una vuelta en el aire.