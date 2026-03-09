El futuro de Laurita Fernández en “Bienvenidos a Ganar” parece cada vez más incierto y quien decidió romper el silencio fue Peluca Brusca, productor ejecutivo del ciclo y además ex pareja de la conductora.

Sus declaraciones se conocieron en “Mitre Live”, el programa que conduce Juan Etchegoyen, donde se refirió a los rumores que rodean al programa de El Nueve.

PELUCA BRUSCA HABLÓ SOBRE LA SALIDA DE LAURITA FERNÁNDEZ

Según explicó Etchegoyen, la conductora se había alejado del programa en diciembre para realizar temporada teatral en Mar del Plata y luego tomarse vacaciones, lo que generó dudas sobre su regreso al ciclo, que durante ese lapso condujo Hernán Drago.

En ese contexto, Brusca habló sobre el programa:“Estamos convencidos de que el programa iba a funcionar en el verano y va a funcionar muy bien ahora también. Nosotros amamos el programa, así que lo vamos a seguir elevando para ganarle a la competencia. Lo importante es el programa”, sostuvo.

Además, dejó en claro que el equipo continúa trabajando en nuevas grabaciones para sostener el formato al aire.“Nosotros seguimos grabando y tratamos de pelear con el programa”, agregó.

Laurita Fernández y Laurita Fernández y Claudio "Peluca" Brusca (Foto: Movilpress)



