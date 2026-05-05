El 2 de mayo, Cande Ruggeri y Nicolás Maccari sellaron su historia de amor con un impactante casamiento en el exclusivo Palacio Sans Souci, ante más de 200 invitados. En una noche de ensueño, el look de la novia no pasó desapercibido y generó todo tipo de comentarios.

Sin embargo, lo que más llamó la atención fue la reacción de Matilda Blanco. Fiel a su estilo filoso y a sus históricas devoluciones lapidarias, la asesora de moda sorprendió a todos en LAM al hacer una evaluación completamente inesperada.

Cande Ruggeri y Nicolás Maccari se casaron y mostraron sus looks (Foto: Movilpress).

“Los novios estaban espléndidos y se casaron en el Palacio Sans Souci, que es un lugar emblemático, imponente”, comentó el conductor del ciclo. “Fue de película”, sumó Denise Dumas.

Cande Ruggeri y Nicolás Maccari se casaron y mostraron sus looks (Foto: Movilpress).

Matilda Blanco evaluó el vestido de novia de Cande Ruggeri y sorprendió a todos

Acto seguido, Matilda tomó la palabra y dejó a todos sin palabras con su contundente opinión: “Ella me pareció la novia más linda, por lo menos, de los últimos 10 años”.

Lejos de cualquier crítica, Blanco redobló la apuesta y elogió el diseño elegido por Ruggeri: “El vestido de Pucheta Paz, con ese marco tremendo, es realmente de Hollywood. Es una cosa tremenda”.

Cande Ruggeri y Nicolás Maccari se casaron y mostraron sus looks (Foto: Movilpress).

La reacción en el estudio fue inmediata. Acostumbrados a sus devoluciones más duras, sus compañeros no ocultaron la sorpresa ante una evaluación tan positiva.

Karina Iavícoli aportó un dato clave: “El vestido fue inspirado en el de Hailey Bieber”.

Además, Matilda también destacó otros aspectos del look de la modelo: “Ese vestido era demasiado tremendo. Tuvo otros cambios, y además estuvo muy bien maquillada y peinada”.