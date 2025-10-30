Matilda Blanco quedó en el centro de la polémica en LAM luego de descalificar el look de casamiento de Matías Alé y Martina Vignolo.

Baby Etchecopar se solidarizó con el actor y cuestionó duramente a la asesora de moda.

En este contexto, Miriam Lanzoni se comunicó con Ángel de Brito, criticó el desempeño profesional de Blanco en Corte y Confección, el reality de elrece en el que trabajaron juntas, y reveló que Matilda habría tenido un affaire con Mario Guerci, modelo que también participó del programa.

Matilda Blanco, ¿tuvo un romance con Mario Guerci? (LAM, América)

MATILDA BLANCO, ¿TUVO UN ROMANCE CON MARIO GUERCI?

Ángel de Brito: -Miriam Lanzoni me sigue escribiendo, y dice “¿sastre? Es un desastre. Un desastre cociendo, por eso me perseguía y me copiaba looks. A Mario Guerci no paraba de adularlo. ¿Por qué será? Mejor no hablo".

Nazarena Vélez: -¿Le querías dar?

Matilda Blanco: -Sí, obvio. Si, le decía que estaba todo bien.

Ángel: -Me dicen que Matilda es una depredadora.

Nazarena: -¡Vamos, Matilda!

Yanina Latorre: -¿Cuál es el problema? Es una vieja coged...

Ángel: -No hay ningún problema con eso. El problema es que nunca nos contó que se comió a Guerci.

Nazarena: -¡Pará! ¿Le querías dar a Mario y le ponías buen puntaje?

Matilda: -Sí, obvio. Y sí, le ponía buen puntaje.

Ángel: -¿Y le diste?

Matilda: -Esas cosas me las reservo.

Nazarena: -¡Le dio! Si no lo cuenta es porque le dio.

Ángel: -¡Le dio!

Matilda: -Me lo reservo porque no me gusta...

Yanina: -¿Te chupó los pies?

Matilda: -No.

Mario Guerci, ¿tuvo un romance con Matilda Blanco? (Instagram)

