Matilda Blanco quedó en el centro de la polémica en LAM luego de descalificar el look de casamiento de Matías Alé y Martina Vignolo.
Baby Etchecopar se solidarizó con el actor y cuestionó duramente a la asesora de moda.
En este contexto, Miriam Lanzoni se comunicó con Ángel de Brito, criticó el desempeño profesional de Blanco en Corte y Confección, el reality de elrece en el que trabajaron juntas, y reveló que Matilda habría tenido un affaire con Mario Guerci, modelo que también participó del programa.
MATILDA BLANCO, ¿TUVO UN ROMANCE CON MARIO GUERCI?
Ángel de Brito: -Miriam Lanzoni me sigue escribiendo, y dice “¿sastre? Es un desastre. Un desastre cociendo, por eso me perseguía y me copiaba looks. A Mario Guerci no paraba de adularlo. ¿Por qué será? Mejor no hablo".
Nazarena Vélez: -¿Le querías dar?
Matilda Blanco: -Sí, obvio. Si, le decía que estaba todo bien.
Ángel: -Me dicen que Matilda es una depredadora.
Nazarena: -¡Vamos, Matilda!
Yanina Latorre: -¿Cuál es el problema? Es una vieja coged...
Ángel: -No hay ningún problema con eso. El problema es que nunca nos contó que se comió a Guerci.
Nazarena: -¡Pará! ¿Le querías dar a Mario y le ponías buen puntaje?
Matilda: -Sí, obvio. Y sí, le ponía buen puntaje.
Ángel: -¿Y le diste?
Matilda: -Esas cosas me las reservo.
Nazarena: -¡Le dio! Si no lo cuenta es porque le dio.
Ángel: -¡Le dio!
Matilda: -Me lo reservo porque no me gusta...
Yanina: -¿Te chupó los pies?
Matilda: -No.
