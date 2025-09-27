En el programa de Pampito y Matías Vázquez, Mario Guerci confirmó la separación de Camila Cavallo tras tres años de realción. “Me llegó el rumor de que habrían cortado vínculo con Camila”, le preguntó el notero.

Fue entonces cuando el actor dijo: “Así es, sí”. “Me imagino que estas triste”, siguió el cronista y él dijo contundente: “Sí, por supuesto. Me parece que no es de buen gusto que yo haga declaraciones, porque son cosas personales”.

“Pero en todo caso le dejo la prioridad o el derecho que ella lo haga. Las parejas pasan por momentos diferentes que no se ponen de acuerdo y bueno, así estamos. En el verano también tuvimos un momento de corte”, reconoció Mario.

Mario Guerci confirmó a Puro Show su separación de Camila Cavallo (Foto: captura de eltrece).

“Son preguntas incómodas, ¿fue por cuestiones de terceros?”, le consultó al final el periodista y Guerci aclaró en el programa de eltrece: “No, fue por cosas nuestras de parejas, que a veces las cosas no funcionan”.

EL ÚLTIMO POSTEO DE MARIO GUERCI Y CAMILA CAVALLO JUNTOS

Mario Guerci y Camila Cavallo se separaron tras tres años juntos con idas y vueltas en el medio y fue él mismo quien confirmó la noticia. “Ya se habían separado a principio de este año, lo contamos acá, ahora rompieron de nuevo”, contó Carolina Molinari en el programa matutino de eltrece.

La última publicación de Mario Guerci y Camila Cavallo (Foto: Instagram/@camilacavallo).

En sus redes sociales, la última postal que subieron tanto la modelo como el actor fue en julio pasado y desde entonces ella se ha dedicado a hacer publicaciones de su hija y su trabajo. En el caso de Mario también, compartió sus trabajos desde entonces y ya nada más sentimental.

