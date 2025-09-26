La China Suárez y Rufina Cabré llegaron a Estambul provenientes de la Argentina y tras 17 horas de viaje. Así lo contó la actriz en un video junto a su hija que compartió en Instagram.

En las imágenes, madre e hija relataron cuántas horas durmieron durante el vuelo y además mostraron qué comida rápida le preparó la China: unos snacks sazonados con un polvillo con “sabor a caldo”

La llegada de ambas coincidió con otro triunfo del Galatasay con gol de Mauro Icardi. El novio de la China convirtió el tanto con el que su equipo venció al Alanyaspor en la Superliga de Turquía.

Las fotos del festejo de gol de Mauro Icardi

Mauro Icardi. Foto: Instagram @mauroicardi

Por qué la China Suárez viajó sin Magnolia y Amancio Vicuña

Eugenia “La China” Suárez fue fotografiada anoche en el Aeropuerto de Ezeiza, en Argentina, junto a su hija mayor, Rufina Cabré. Las imágenes fueron difundidas por la influencer Pochi en su cuenta de Instagram Gossipeame y luego replicadas en el programa Puro Show (El Trece).

El verdadero motivo del viaje de La China Suárez

Según explicaron los conductores del ciclo, Matías Vázquez y Pampito, la actriz emprendió su regreso a Estambul menos de una semana después de haber arribado a la Argentina. El motivo de este movimiento tuvo que ver con la organización familiar respecto a sus hijos menores, Magnolia y Amancio, fruto de su relación con Benjamín Vicuña.

La foto de la China Suárez junto a Rufina, la hija con Nico Cabré, volviendo a Turquía. Foto: Captura (eltrece)

“La China se fue anoche, a las 23:55, después de unos días muy movidos. Seguramente el viaje tuvo que ver con traer a los chicos de vuelta a Turquía”, detallaron en el programa.

Quién acompañará a los hijos en el próximo viaje

Un dato que llamó la atención es que en el próximo traslado de los niños hacia Estambul no será Suárez quien los acompañe, sino su madre. “Los chicos vuelven con la mamá de la China, no es que ella los viene a buscar directamente”, explicaron en Puro Show, marcando cómo se organizó la logística con Vicuña.

Los días de Magnolia y Amancio en Uruguay

Benjamín Vicuña y Anita Espasandin en la avant premiere de Papá x dos. (Foto: @Movilpress)

Mientras tanto, Magnolia y Amancio se encuentran en Uruguay junto a su padre, Benjamín Vicuña, disfrutando de unos días antes de regresar a Turquía, donde actualmente reside su madre. Según contaron en el ciclo, todo se enmarca en acuerdos previos entre los padres para facilitar la crianza compartida.