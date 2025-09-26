Tras su paso por Otro Día Perdido, los cronistas de los distintos medios esperaron a Nicolás Cabré y le consultaron acerca de la China Suárez y su hija en común , Rufina.

El actor decidió no responder y solo contestó sobre su casamiento con Rocío Pardo.

Es que la actriz regresó a Turquía el último jueves por la noche junto a la adolescente y el productor decidió no hacer referencia al tema. “¿Cómo estás Nico, todo bien? ¿Ansioso? Falta menos para el casamiento", le consultó el cronista.

“Bien todo bien, muy bien, divino, chau, cuidense”, dijo Nico. “¿El tema de Rufi en Turquía con la China?" , le consultó luego el movilero y Cabré subió rápidamente el auto que lo esperaba y se fue sin dar más declaraciones.

NICOLÁS CABRÉ REVELÓ POR QUÉ TOMÓ LA DECISIÓN DE CASARSE CON ROCÍO PARDO

Nicolás Cabré estuvo en Otro Día Perdido en un ida y vuelta súper relajado con Mario Pergolini, donde habló de su decisión de casarse con Rocío Pardo: “Con mi novia, futura esposa, vamos a dirigir una obra, estoy viviendo un momento hermoso de mi vida”.

“Estoy viviendo con una felicidad que no conocía, con una tranquilidad, una relación absolutamente sana con una persona que somos amigos, amantes, todo”, dijo el padre de Rufina en el programa de eltrece.

“¿Fiesta a todo culo?" , repreguntó el conductor y el productor confesó: “Fiesta, arrancamos diciendo no, hagamos un asado familiar y se te va agrandando, ya que estamos y hagamos esto y hagamos lo otro, igual la idea es tranquila, los dos somos muy tranquilos. Es atardecer y noche”.

