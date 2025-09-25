Cuando la China Suárez decidió mudarse a Turquía junto a Mauro Icardi y quiso llevarse a sus hijos menores, Benjamín Vicuña lo impidió revocándole el permiso de viaje, y se inició así un conflicto sin precedentes entre ellos que tuvo su pico con el incendiario posteo de “El papá del año”.

A dos meses de esas hirientes palabras de la China sobre el actor chileno, Angie Balbiani y Nancy Duré revelaron en Puro Show qué factores le fueron esquivos a Vicuña a la hora de iniciar las hostilidades con su ex, ante el temor de no volver a ver a sus hijos.

En Puro Show, Balbiani contó que, en este tiempo, los ex se comunicaron todo el tiempo a través de sus abogados, aunque en la actualidad están “tratando de ver cómo lo maneja de la mejor manera”.

QUÉ FACTORES LLEVARON A BENJAMÍN VICUÑA A ERRAR EL CÁLCULO SOBRE LOS VIAJES DE LA CHINA SUÁREZ A TURQUÍA

De esta manera, la panelista resaltó el gesto del lunes por la noche, cuando la China se acercó a la casa de Benjamín a llevar a sus hijos en una muestra de buena voluntad para componer la relación entre ellos. “Lo que están intentando evitar que lo decida un juez”, dijo, evitando pronunciarse sobre el resultado de esa supuesta decisión.

“Un viaje tan largo cada tres semanas te desarma la vida. No es recomendable ni para un adulto”, señaló Fernanda Iglesias respecto a la odisea de Amancio y Magnolia una vez por mes. “Uno de los rumores sobre la escolarización de los chicos en Turquía era que la China ofrecía llevárselo a cambio de que Benjamín y Cabré dejen de pagar la cuota alimentaria, no es cierto”, agregó Angie.

“Lo sólida que tiene que estar la relación entre Icardi y la China para hacer toda esta movida. (…) Creo que eso le impactó a Vicuña, que quizá no proyectaba este amor tan heavy entre los dos”, acotó Matías Vázquez. “No se lo esperaba”, coincidió Nancy.

“¿Sabés lo que nunca se imaginó, Nancy? Que Cabré iba a aceptar. Nunca se lo imaginó, y Cabré accedió”, señaló Babiani, a lo que Nancy agregó: “Lo que pasa es que Rufina es más grande que los otros chicos y le expresó a su papá que quería ir con su mamá allá”.

