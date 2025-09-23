La polémica entre China Suárez y Benjamín Vicuña por la escolarización de Magnolia (7) y Amancio (5) en Turquía tuvo una inesperada repercusión en las últimas horas, cuando se filtró la reacción del hijo menor de los actores.

“Ayer, los chicos fueron a la escuela en Argentina, y el nene, cuando arranca su clase, le dijo a su seño ‘¡por fin!’”, reveló Pampito.

Entonces, completó la anécdota: “‘¿Por qué?’, le preguntó la seño. ‘Por fin me hablan en mi idioma’, dijo el chico con sus palabras“.

“En Turquía le hablaban todo el tiempo en inglés. (...) Amancio es muy chiquito y lo que dijo sorprendió”, remató el conductor de Puro Show.

China Suárez confirmó que Rufina Cabré, Magnolia y Amancio Vicuña van a la escuela en Turquía. (Foto: @sangrejaponesa)

El fastidio del colegio de los hijos de Vicuña y la China con ellos

Por otra parte, Angie Balbiani explicó que las autoridades de la escuela a la que asisten Magnolia y Amancio están fastidiados con Benjamín Vicuña y China Suárez.

Benjamín Vicuña junto a Anita Espasandín y los pequeños Magnolia y Amancio (Foto: Movilpress)

Según la panelista, la pelea por la autorización de viajes al exterior “está trayendo muchos problemas en el colegio” porque “es difícil saber por qué los chicos no están yendo”.

Ahí, Angie recordó: “Hubo dos reuniones de padres este año. En una que fue presencial y estaban ambos, pero había cierto disconformidad porque se tiraban facturas mutuamente. Y en la última, que era también con los padres en particular, la China lo hizo vía Zoom y Benjamín de modo presencial”.

“El colegio está esperando que le diga qué va a pasar con estos chicos, porque para ellos es muy difícil también”, cerró Balbiani.