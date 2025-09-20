En medio de la polémica por la escolarización de sus hijos con Benjamín Vicuña en Estambul, la China Suárez llegó a la Argentina este fin de semana, burló a la prensa y mostró qué fue lo primero que hizo.

Para sorprensa de los móviles y periodistas que la esperaban, la actriz habría salido por otro sector del aeropuerto con el fin de evitar a los medios, pero a través de sus redes sociales compartió una historia de su “primera parada”.

La China Suárez llegó a la Argentina y fue a ver a su mejor amiga (Foto: Instagram/@sangrejaponesa).

Desde su cuenta de Instagram, Eugenia Suárez, actual pareja de Mauro Icardi, se mostró feliz con una de sus mejores amigas y madrina de una de sus niñas. El posteo lo realizó este sábado al rededor del medio día y le puso fin al misterio de su regreso al país.

Fede Flowers contó que la China Suárez burló a la prensa en el aeropuerto (Foto: captura de X).

LA PALABRA DE LA CHINA SUÁREZ SOBRE LA ESCOLARIZACIÓN DE SUS HIJOS EN TURQUÍA

En el programa de María Belén Ludueña, el periodista Gustavo Méndez leyó en vivo el mensaje exclusivo que la China Suárez le envió para aclarar la polémica de la escolarización de sus hijos con Benjamín Vicuña en Turquía.

“¿Cómo que no sabía? Pero si hacía videollamadas todos los días con los chicos y le contaban a Benjamín todo del colegio nuevo. Obvio que le avisamos, porque a él justamente le preocupaba que faltaran a clases”, sostuvo la actriz.

