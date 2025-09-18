La duda sobre si la China Suárez había inscripto a sus hijos en una escuela de Turquía se aclaró este jueves, cuando la madre de Rufina Cabré, Magnolia y Amancio Vicuña mostró a los tres con el uniforme de la institución educativa turca.

“Estoy tan orgullosa de ustedes. Tan feliz de verlos siempre unidos, aprendiendo nuevos idiomas, nuevas culturas, haciendo nuevos amigos”, comunicó María Eugenia en Stories.

En el centro del colage que armó con cuatro fotos, la China halagó a los menores: “Los amo con toda mi alma”.

China Suárez confirmó que Rufina Cabré, Magnolia y Amancio Vicuña van a la escuela en Turquía. (Foto: @sangrejaponesa)

“Dos semanas en un nuevo colegio. Adaptadísimos, felices”, concluyó la China sobre el establecimiento que además era al que asistían Isabella y Francesca Icardi, las nenas de Mauro Icardi y Wanda Nara.

La reacción de Benjamín Vicuña

Como era de esperar, Benjamín Vicuña habría montado en colera, y de hecho Guido Záffora aseguró: “Se está enterando por acá y lo lleva el diablo en este momento”.

La China Suárez disfrutó de las playas turcas con sus hijos: las fotos | Créditos: Instagram @sangrejaponesa

Si bien mañana viernes Magnolia y Amancio emprenderían el viaje de regreso a la Argentina, el periodista de DDM habló con gente cercana al chileno que adelantó una nueva movida judicial.

El reencuentro de Benjamín Vicuña y Benicio con Magnolia y Amancio en el Aeropuerto tras su vuelta de Turquía (Foto: Movilpress).

“Esto eran supuestas clases de apoyo, que intensificaban lo que hacían en Argentina...”, recordó Záffora sobre lo que la China le habría prometido a Vicuña a través de los abogados, dado los 20 días que habían acordado estar en Estambul.

“Está todo mal, nada va en vías de arreglarse porque esto es una provocación”, cerró el periodista anticipando una nueva batalla legal entre la China Suárez y Benjamín Vicuña por sus dos hijos en común.