La tensión entre Yanina Latorre y Eugenia “la China” Suárez parece no tener freno. En las últimas horas, la conductora de Sálvese Quien Pueda apuntó sin rodeos contra la actriz en sus redes sociales, generando un nuevo capítulo en medio del conflicto legal que mantienen.

Todo comenzó cuando un usuario fue directo con su pregunta: “¿Los hijos de la China y Benjamín Vicuña (Magnolia y Amancio) no van al colegio?”, indagó. Fue entonces que Yanina respondió, filosa: “Se ve que para la madre es más importante bolud... con el novio que mandar a los chicos al colegio”.

Con este comentario, Yanina volvió a encender la polémica sobre la China, poniendo el foco en la educación y en las prioridades personales de la artista. Además, dejó en claro que sigue en juicio con Eugenia.

Foto: Captura de Instagram Stories (@yanilatorre) Por: Fabiana Lopez

ASEGURAN QUE LA CHINA SUÁREZ Y MAURO ICARDI ESTÁN ORGANIZANDO UNA FIESTA EN ARGENTINA: EL CONTUNDENTE MOTIVO

La historia de amor entre Eugenia “la China” Suárez y Mauro Icardi sigue sumando capítulos sorprendentes. Según contaron en El Diario de Mariana, la pareja estaría preparando una gran fiesta en la Argentina para celebrar su unión.

“Prepárense. No voy a decir la palabra ‘casamiento’, pero voy a decir las palabras ‘unión’ y ‘compromiso’. Van a hacer una fiesta para amigos, armada y producida... ¿Se acuerdan del cumple de la China en el Four Seasons? Algo parecido”, contó Guido Záffora en vivo.

El evento no sería en Turquía ni en Europa, sino en Buenos Aires, lo que ya encendió las especulaciones: “Lo dijimos en este programa hace muchos meses, que se habían comprometido y que se iban a casar”, revelaron.

Foto: Instagram (@sangrejaponesa)

Además, los panelistas recordaron que los protagonistas ya habrían dado un paso clave en su relación: “¿Se acuerdan que se compraron los anillos en Miami?“, recordaron, despertando todo tipo de hipótesis sobre esta celebración.