Pitty la Numeróloga volvió a sacudir el mundo del espectáculo argentino con una predicción que dejó a todos boquiabiertos sobre el presente y futuro de la China Suárez y Mauro Icardi.

En su paso por el programa Mujeres Argentinas, la especialista en números se animó a hablar sobre el vínculo entre la actriz y el futbolista del Galatasaray y no dudó en lanzar una bomba: “Para mí está embarazada”.

Foto: Instagram (@sangrejaponesa)

La numeróloga fue contundente al analizar la energía de la pareja: “Para mí está embarazada, yo lo dije acá cuando estaba en mi tratamiento, y si no está embarazada, pegan el palo, va a estarlo en cualquier momento”.

LA PREDICCIÓN DE PITTY SOBRE LA CHINA SUÁREZ Y MAURO ICARDI: “LA PRIMAVERA TRAE UN BEBÉ”

Pitty fue más allá y explicó por qué ve tan claro el futuro de la China Suárez y Mauro Icardi: “La primavera, no importa que ella esté en otro continente, en otra parte del mundo, ella va a estar embarazada porque tiene un 3 y él tiene un 3. Entonces los 3 son los hijos”.

La especialista también anticipó que no solo la actriz podría recibir la noticia de un embarazo: “El embarazo no solamente va a venir para la China Suárez, sino para mucha gente del medio, que todos van a estar muy contentos. Siempre un bebé es una bendición, es una llegada”.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.