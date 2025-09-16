Eugenia “la China” Suárez volvió a encender la envidia fashionista en Instagram. La actriz y cantante, que está instalada en Turquía para acompañar a su pareja, Mauro Icardi, compartió una postal desde una boutique de Louis Vuitton, donde se la vio frente a la exclusiva máquina de personalización de la marca, un servicio VIP que permite grabar iniciales o símbolos sobre billeteras, valijas y accesorios.

En la imagen se aprecia la máquina de grabado con acabados de lujo, apoyada sobre una mesa de diseño, junto a los característicos cuadernillos con el monograma LV. De fondo, una colorida pared de llaveros completa la postal de ensueño para cualquier amante del lujo.

El servicio de personalización de Louis Vuitton es uno de los más codiciados, ya que cada pieza se convierte en un artículo único y exclusivo, reservado para clientes que buscan destacar aún más sus objetos de moda.

La lujosa y extravagante nueva adquisición de la China Suárez. Foto: Captura de Instagram Stories (@sangrejaponesa)

Con este guiño, la China dejó claro que su relación con las marcas de alta gama sigue intacta y que, una vez más, sabe cómo marcar tendencia desde las redes.

Foto: Instagram (@sangrejaponesa)

ASEGURAN QUE LA CHINA SUÁREZ Y MAURO ICARDI ESTÁN ORGANIZANDO UNA FIESTA EN ARGENTINA: EL CONTUNDENTE MOTIVO

La historia de amor entre Eugenia “la China” Suárez y Mauro Icardi sigue sumando capítulos sorprendentes. Según contaron en El Diario de Mariana, la pareja estaría preparando una gran fiesta en la Argentina para celebrar su unión.

“Prepárense. No voy a decir la palabra ‘casamiento’, pero voy a decir las palabras ‘unión’ y ‘compromiso’. Van a hacer una fiesta para amigos, armada y producida... ¿Se acuerdan del cumple de la China en el Four Seasons? Algo parecido”, contó Guido Záffora en vivo.

El evento no sería en Turquía ni en Europa, sino en Buenos Aires, lo que ya encendió las especulaciones: “Lo dijimos en este programa hace muchos meses, que se habían comprometido y que se iban a casar”, revelaron.

Foto: Instagram (@sangrejaponesa)

Además, los panelistas recordaron que los protagonistas ya habrían dado un paso clave en su relación: “¿Se acuerdan que se compraron los anillos en Miami?“, recordaron, despertando todo tipo de hipótesis sobre esta celebración.