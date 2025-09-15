Benjamín Vicuña abrió su corazón en una entrevista con Intrusos y fue muy claro respecto a su decisión de instalarse en la Argentina para estar cerca de sus hijos.

“Es difícil adaptarse y acomodarse a esta nueva vida. Pero bueno, nada, haciendo lo posible por entender y acoplarme a la nueva forma y el bienestar de mis hijos”, confesó Vicuña, en referencia a los constantes viajes que Amancio y Magnolia hacen a Turquía, donde su mamá, Eugenia “la China” Suárez está instalada junto a su pareja, Mauro Icardi.

Consultado por los rumores de que los chicos podrían quedar escolarizados fuera del país, el actor prefirió bajarle el tono: “No sé si estar hablando de ciertas cosas que no deberían llegar a esta instancia. Fue una sorpresa”, reconoció.

“Yo trato de desdramatizar, trato de entender que lo importante pasa por otro lado. De adaptarme a estas cosas y tratar de encontrarle un orden pronto, por el bien de los chicos y de todos los que estamos acá”, agregó.

Y fue entonces cuando lanzó su frase más fuerte, que despejó todas las dudas: “Me vine a vivir a Argentina por mis hijos, eso no es ninguna novedad. Eso es un hecho, es real”. “

Este nuevo orden de cosas me hace pensar mucho, me hace planificarme, pero es todo demasiado”, cerró el galán, a corazón abierto.

CÓMO SERÁ EL RÉGIMEN DE VISITAS DE BENJAMÍN VICUÑA CON SUS HIJOS TRAS EL ESCÁNDALO CON CHINA SUÁREZ

El escándalo entre Benjamín Vicuña y Eugenia “la China” Suárez sigue sumando capítulos. Esta vez, fue Gustavo Méndez en Implacables quien reveló cómo quedará organizado el régimen de visitas del actor durante los próximos meses, en medio de un clima cargado de tensión familiar.

“Durante dos meses, hasta el 16 de octubre, él va a estar grabando y no puede retirarse en los días de semana. Entonces, pidió permiso para que los chicos falten al colegio y puedan ir algunos días a Uruguay”, contó el periodista al aire.

La situación habría encendido la polémica cuando la China se negó a otorgar ese permiso, argumentando que no quería que los niños falten al colegio. Esta negativa habría generado una nueva fricción entre ambos, en un contexto ya marcado por diferencias en la crianza.

Además, Méndez explicó que, en los fines de semana que Vicuña regrese al país, el actor deberá organizarse para compartir tiempo con todos sus hijos: los dos que tiene con la China, los tres varones junto a Carolina “Pampita” Ardohain, y también con su pareja, Anita Espasandín: “Imagínense cómo implosionó esto”, cerró, el panelista.