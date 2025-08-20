La organización de los viajes de los hijos de la China Suárez y Benjamín Vicuña volvió a ser noticia. Según informó Tatiana Schapiro en DDM (América TV), el cronograma contempla traslados internacionales y estadías planificadas, bajo las pautas fijadas por los abogados de la expareja.

En las últimas semanas, los niños estuvieron con Vicuña tras su regreso de Turquía y entre el 20 y el 22 de agosto viajaron a Uruguay junto a él. Este paso intermedio no fue improvisado, sino parte de un esquema pactado que regula la tenencia y el contacto con ambos progenitores.

La China Suárez y sus hijos en Turquía (Fotos: Instagram @sangrejaponesa)

Después de esa escala, se definió un nuevo destino: “Del 24 de agosto al 19 de septiembre, los chicos van a estar instalados en Turquía. Viajan con la mamá de la China. Van a estar haciendo cosas del colegio a distancia desde allá”, explicó Schapiro. La estadía coincide con el rodaje que la actriz realiza en Estambul, lo que implica casi un mes fuera del país.

Leé más:

La reacción de Mario Pergolini cuando escuchó a Wanda Nara decir que la China Suárez “hace todo por dinero”

SE SUPO CÓMO ES EL ARREGLO PARA QUE LA CHINA SUÁREZ SE REENCUENTRE CON SUS HIJOS EN TURQUÍA: CUPANDO Y CON QUIÉN IRÁN LOS PEQUEÑOS

Durante el período en Turquia, la continuidad educativa de Magnolia y Amancio está asegurada mediante modalidad virtual, mientras la abuela materna acompaña la rutina familiar. “La comunicación entre ellos sigue siendo a través de abogados, Agustín Rodríguez y Máximo Petracchi, que siguen haciendo un gran trabajo”, agregó la periodista.

Los acuerdos incluyen períodos alternados con ambos padres en Argentina y traslados coordinados para mantener la dinámica. “Viven parte del tiempo con la mamá de la China y parte del tiempo con Benjamín Vicuña. Pero siguen teniendo acuerdos puntuales”, resumió la panelista.

Benjamín Vicuña y la China Suárez (Fotos: Instagram @sangrejaponesa, @benjaminvicuna.ok)

Según Mariana Fabbiani, este esquema seguirá vigente: “Nadie va a encontrar por lo menos, de lo que queda del año, que los chicos estén en una sola casa o bajo un único régimen de residencia”, remarcó sobre la falta de una tenencia fija.

Leé más:

China Suárez publicó un video de sus días con Mauro Icardi y sorprendió: “Hombre que resuelve”

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.